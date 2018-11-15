HABER

Arnavutluk'ta "çevre yolu" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:18 | Son Güncelleme

Çevre yolu projesi kapsamında evleri yıkılacak olan göstericiler, Meclis toplantısının düzenlendiği belediye binasına zorla girmeye çalıştı - Polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da inşa edilen Büyük Çevre Yolu Projesi'ne karşı protesto düzenlendi.

Proje kapsamında evleri yıkılacak olanlar, Tiran Belediye Başkanlığı binası önünde toplandı.

Göstericiler, Meclis toplantısının düzenlendiği belediye binasına da zorla girmeye çalıştı.

Polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede de bazı güvenlik görevlilerinin yaralandığı bildirildi.

Göstericiler, kendilerini engelleyen polise sis bombası, yumurta ve molotofkokteyli attı.

Projeden olumsuz etkilenen Arnavutlar, çevre yolu inşası çerçevesinde evlerinin yıkılması karşılığında verilecek tazminat için tam güvence talep ediyor.

Tiran Büyük Çevre Yolu projesi kapsamında, aralarında ruhsatsızların da olduğu yüzlerce binanın yıkılması öngörülüyor.

Tiran Belediyesi, evleri yıkılacak olanlara 3 yıl boyunca kiralarının belediye tarafından karşılanacağını açıklamıştı.

PARTNERİşte kasım ayında romantik dakikalar yaşayacağınız rotalar… İşte kasım ayında romantik dakikalar yaşayacağınız rotalar…
Cipini okula bağışladıCipini okula bağışladı
KKTC Meclis Başkanı: Sorunun çözüme bağlanmasını arzuluyoruzKKTC Meclis Başkanı: Sorunun çözüme bağlanmasını arzuluyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk çevre yolu protesto Tiran

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Trabzon'da okulda panik! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da okulda panik! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.