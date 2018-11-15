TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da inşa edilen Büyük Çevre Yolu Projesi'ne karşı protesto düzenlendi.

Proje kapsamında evleri yıkılacak olanlar, Tiran Belediye Başkanlığı binası önünde toplandı.

Göstericiler, Meclis toplantısının düzenlendiği belediye binasına da zorla girmeye çalıştı.

Polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede de bazı güvenlik görevlilerinin yaralandığı bildirildi.

Göstericiler, kendilerini engelleyen polise sis bombası, yumurta ve molotofkokteyli attı.

Projeden olumsuz etkilenen Arnavutlar, çevre yolu inşası çerçevesinde evlerinin yıkılması karşılığında verilecek tazminat için tam güvence talep ediyor.

Tiran Büyük Çevre Yolu projesi kapsamında, aralarında ruhsatsızların da olduğu yüzlerce binanın yıkılması öngörülüyor.

Tiran Belediyesi, evleri yıkılacak olanlara 3 yıl boyunca kiralarının belediye tarafından karşılanacağını açıklamıştı.

