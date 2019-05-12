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Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protestoda gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 00:00 | Son Güncelleme

Başkent Tiran'daki hükümet karşıtı protestoda, göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen hükümet karşıtı protestoda, göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

Muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) tarafından geçici hükümetin kurulması ve erken seçime gidilmesi talebiyle düzenlenen protestoya katılmak üzere hükümet karşıtı göstericiler ülkenin farklı şehirlerinden başkente geldi.

Başkentteki Başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler, sis bombası, molotofkokteyli ve boya attıkları binanın giriş kapısında küçük çaplı yangına neden oldu.

Ayrıca meclis binası önünde de toplanan bir grup göstericinin, buradaki polis kordonunu delmeye çalışması sonucu arbede yaşandı.

Olaylarda bazı polis ve göstericiler yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerde 13 emniyet mensubunun yaralandığı belirtildi.

PD Genel Başkanı Lulzim Basha, yaptığı konuşmada, protestoların devam edeceğini belirterek, "Mücadele, zafer elde edene kadar devam edecektir. Arnavutluk'u ve tüm Avrupa'yı seviyoruz. Bu gururla toplandık ve ileriye doğru adım attık. Katılım, birlik ve direnç bizim gücümüzdür." dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, şiddetten kaçınma çağrısı yapılırken, "Cumhurbaşkanı İlir Meta, muhalefetin protestosunu büyük bir endişeyle takip etmekte ve herkesi huzuru korumaya, insan ve kurumlara zarar verebilecek şiddet ve çatışmalardan kaçınmaya çağırdı." ifadeleri kullanıldı.

Hükümet karşıtı göstericiler, aylardır başkentte protestolar düzenleyerek, erken seçim çağrısı yapıyor. Daha önce de protestolarda arbede çıkmış, bazı polis ve göstericiler yaralanmıştı.

Öte yandan Başbakan Edi Rama ise erken seçime karşı çıkıyor.

DP ve LSİ, 18 Şubat'ta meclisteki milletvekillerinin istifa kararı aldığını duyurmuş ve hükümetten geçici yönetim talep etmişti.

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Arnavutluk gerginlik protesto Tiran

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