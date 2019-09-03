Arnavutluk'ta tarihin tanığı: Berat Kalesi

CİHAD ALİU - Arnavutluk'un Berat şehrinde MÖ 4. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Berat Kalesi, asırlardır ülkenin tarihine tanıklık ediyor.

Yüksek bir tepedeki konumuyla "antik kentin tacı" olarak nitelendirilen kale, geniş kapısı, 24 gözetleme kulesi, cami kalıntıları, kiliseler ve ünlü Ortodoks ikona sanatçısı Onufri'nin eserlerinin yer aldığı müzesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Gözetleme kulelerinden biri ise bugün "bir yerin savunulması için özel yapılmış ve silahlarla güçlendirilmiş yapı" anlamına gelen ve Türkçeye de Arapçadan geçmiş "tabya" ismini taşıyor.

Kalenin içi ise barındırdığı birçok tarihi eserin yanı sıra meydanlarıyla da adeta küçük bir kasabayı andırıyor.

Benzerine az rastlanır bir şekilde günümüzde de meskun olan bu kaledeki yapılar, burada kurdukları işletmelerle vatandaşlara da gelir kapıları açıyor.

Kalenin güçlendirilmiş surlarından, Berat şehrinin tamamının yanı sıra Adriyatik Denizi'ne dökülen Semen Nehri'nin kollarından Osum ile bu nehir üzerindeki tarihi Gorica Köprüsü de görülebiliyor.