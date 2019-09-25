Arnavutluk'ta yaklaşık 70 yıl sonra ilk hafızlık töreni

İŞKODRA (AA) - Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde ülkenin komünizmle yönetildiği dönemden bu yana ilk defa hafızlık töreni düzenlendi.

İşkodra Hafızlık Merkezi mezunu 13 kişi için Parruca Camisi'nde yaklaşık 70 yıl aradan sonra düzenlenen ilk icazet törenine, Türkiye'den kanaat önderi Osman Nuri Topbaş, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Topbaş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an'ın Allah'ın rehberlik için insanlığa gönderdiği bir eser olduğunu söyledi.

Bugünün, Arnavutluk'un eski günlerine dönüş günü olması temennisinde bulunan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kur'an-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilmiş olan ilahi bir hidayet mektubudur. Cenab-ı Hakk'ın kullarına mektubudur Kur'an-ı Kerim. Kainatın ilahi ders kitabı, bir beyan mucizesi, fermanı ilahi, ölüm gerçeğini güzelleştiren, ruha gıdadır, feyiz kaynağıdır, her insana en alt kademeden en üst kademeye kadar bir üsve-i hasene, örnek bir karakteri teşkil eder."

İstanbul Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj, Hafızlık Merkezi'nin kurulmasının üzerinden sadece iki yıl geçtiğini anımsatarak, merkezin ilk 13 hafızının mezuniyet törenine katılmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.