HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aromaterapi nedir? Aromaterapi yağları nelerdir? İnsanlık tarihi kadar eski! Çin uygarlığından tutun...

Aromaterapi nedir? Aromaterapi yağları nelerdir? İnsanlık tarihi kadar eski! Çin uygarlığından tutun...

11.01.2021 07:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aromaterapi, aromatik bitkilerden elde edilen öz yağların ya da uçucu yağların, insanın bedensel, ruhsal, zihinsel ve fiziksel sağlığı için kullanımıdır. Gelin, insanlık tarihi kadar eski olan aromaterapinin sağlık yararlarına yakından bakalım.

Çatalhöyük'de, bazı kaselerin içerisinde ezilmiş tohumlardan ilk ilkel izler bulunmuştur. Mısır uygarlığı da aromaterapiyi çok fazla kullanmıştır. Kullanılan yağlar mumyalama törenlerinde fazlasıyla etkiliydi. Çin uygarlığında aromaterapi sıklıkla kullanılmıştır.

Aromaterapi ciddi bir bilim dalıdır. Çünkü aromaterapide kullanılan ürünler ilaç benzeri etkileşime sahiptir. Kan dolaşımına katılarak gerekli organ ve bölümlere dağılırlar.

AROMATERAPİNİN TARİHÇESİ NEDİR?

Aromaterapi, insanlık tarihi kadar eski bir bilim dalıdır. Eldeki ilk kayıtlar Çatalhöyük'e kadar gider.

  1. yüzyılın başlarında laboratuvarında çalışan Gattefosse isimli bir kimyager yanan elini su dolu bir kabın içerisine sokar. Fakat kabın içerisinde aslında lavanta olduğunu anlar. Elinin acısının geçtiğini, kızarıklık ve yanma hissinin gittiğini görür. Ardından klinik ve bilimsel araştırmalarla aromaterapide kullanılan öz yağların bilimsel etkinliği ispatlanır.
    Mısırlıkar süslerine ve gösterişlerine çok düşkündür. Mısır'ın hiyerarşik yapısı içerisinde firavunlardan kölelere kadar çok farklı kişilerin aromaterapi kullandığı bilinmektedir.

AROMATERAPİNİN YARARLARI NELERDİR?

Aromaterapi; ruhsal, bedensel ve zihinsel boyutta etki eden çok yönlü bir bilim dalıdır.
Aromaterapi, bütünsel bir tıp anlayışı içerir. Her insanın birbirinden farklı sağlık geçmişi vardır. Aromaterapi de buna önem veren bir metottur.
Zihinsel anlamda; konsantrasyon problemleri, zihinsel problemler, stres sıkıntıları, fiziksel anlamda; doğum, bebek bakımı, cilt problemi ve spor yaralanmalarına etki eder.
Psikolojik boyutta; depresyon, kaygı bozukluğu, matem ve aşk acısı gibi birçok durumda da etki eden bir bilim dalıdır.

AROMATERAPİDE HANGİ BİTKİSEL YAĞLAR KULLANILIR?

Aromaterapide sadece bitkisel yağlar kullanılır. Uçucu yani kokusunu veren yağlar dışında, kokusuz bitkisel yağlar da vardır.

Aromaterapide kullanılan öz yağlar çok yoğun konsantre ürünlerdir. Cilt üzerine uygulanmalarında bazı alerjik reaksiyonlar olabilir. Dolayısıyla bu uçucu öz yağları, baz yağı adı verilen bitkisel yağların içerisinde seyrelterek kullanılır.

Baz yağları; tatlı badem yağı, kayısı çekirdeği yağı, argan yağı, buğday özü yağı gibi yağlardır. Bu yağların içerisine kokusu olan yağlar belirli oranlarla konulmaktadır.

AROMATERAPİDE KULLANILAN YAĞLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aromaterapi; ruhsal, bedensel ve zihinsel boyutta çalışır. Yağlar da bu anlamda gerçekten farklı etkilere sahiptir.
Fiziksel boyutta yağlar ağrı kesici, mikrop öldürücü, mantarla savaşan bir etkiye sahip olabilir. Antibakteriyel etki içerebilir, sakinleştirici görevi görebilir.
Psikolojik boyutta ise sinir sistemini sakinleştirir, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirebilir, uykuya dalmayı sağlar.

AROMATERAPİ NASIL UYGULANIR?

Aromaterapi çok farklı şekillerde uygulanabilir. Modern hayattaki en yaygın kullanımı, vücut masajıyla olur. Bunun dışında mekan kokulandırma, oturma banyoları ya da banyolar, aromaterapi kozmetikleri yoluyla yapılabilir.

Tam bir vücut masajı, refleksoloji masajı, sıcak veya soğuk kompresler kullanılabilir. Banyo, aromaterapide en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Su dolu bir küvetin içerisinde probleme göre karışım yapılan öz yağlar kullanılabilir. Bu yöntem genital bölge problemlerinde genellikle kullanılmalıdır.

Kalorifer peteklerinin üzerine konmuş su dolu kapların içerisindeki aromaterapi yağları, mekan kokulandırma yöntemlerinden bir tanesidir.
Masaj yağlarının veya şampuanların içerisine koyarak da uygulamak mümkündür.

AROMATERAPİ HANGİ RAHATSIZLIKLARIN GİDERİLMESİNDE ETKİLİDİR?

Aromaterapi, pek çok fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlık problemi üzerine etkilidir. Ciltte yaşanabilecek siğil, çıban, sivilce, pişik, egzema gibi cilt problemlerinde, romatizma gibi eklem ve kemik problemlerinde de kullanılabilecek bir metottur.

Kısır tedavisinden, adet dönemi dengesizliğine kadar kullanılabilir.
Spor yaralanmalarında, spor sonrası burkulmalarda, kırılmaların belirli dönemlerinde etkili olabilecek bir yöntemdir.

Aromaterapi, kuvvetli bir tamamlayıcı tıp olduğu için, kanser hastalarında radyoterapi ve kemoterapi sonrasında çok sıklıkla kullanılır.

Doğum sırasında ve loğusa döneminde annenin yaşayabileceği fiziksel ve psikolojik şikayetlerde çok etkilidir. Bebek bakımında da pişik, gaz problemlerinde kullanılabilir.

AROMATERAPİ KİMLERE UYGULANMAZ?

Aromaterapi, ilaç benzeri etkileşime sahip olduğu için aslında çok dikkatli ve ehil kişilerin önerisiyle kullanılmalıdır.
Ülkemizde aktarların tekelinde olan bu bilim dalını çok dikkatli olarak kullanmak gerekir. Geçmişinde astım, kalp rahatsızlığı olan kişilerin aromaterapist gözetiminde kullanması gerekmektedir. Hamileliğin ilk 3 ayında düşük faktörünü destekleyebilecek bazı yağlardan dolayı yine dikkatli kullanılmalıdır.
Yaşlılarda, bebeklerde, kemoterapi hastalarda aromaterapist önerisine başvurulmalıdır.

AROMATERAPİ VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNE UYGULANIR?

Aromaterapi, tüm vücuda rahatlıkla uygulanabilir. Altının çizilmesi gereken en önemli nokta, aromaterapi öz yağlarının ağız yoluyla kullanılmamasıdır. Saçlardan tırnak bakımına kadar uygulanabilir. Vücut masajlarıyla vücudun her noktasına rahatlıkla sürülebilir.

AROMATERAPİ YAĞLARIYLA İLGİLİ NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

Aromaterapi yağları, ilaç benzeri içeriğe sahiptir. Son kullanma tarihi, ürünün menşei ve saklama şartları aromaterapide en önemli etkenlerden bir tanesidir. Menşeinin bilinmediği aromaterapi yağları kullanılmamalıdır. Üretim yeri yazmayan yağları kullanmamak gerekir.
Aromaterapi yağları buzdolabında saklanmamalıdır. Turunçgiller yağları oksitlenmeye çok meyillidir. Bu yağların raf ömrü 8 - 12 aydır. Diğer yağların 18 - 24 ay arasında raf ömrü vardır.
Aromaterapi yağları göze sıçradığında, gözü bol suyla durulamanız, şikayet devam ediyorsa mutlaka göz doktorunuza gitmeniz gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır, çocukların içmesi durumunda ciddi sorunlara yol açabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE AROMATERAPİDE NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Hamileliğin ilk 3 ayında aromaterapi kesinlikle kullanılmamalıdır. Bulantı problemlerinde çok hafif nane veya zencefil yağı kullanılabilir.
Adaçayı yağı yüksek östrojen içeriğinden dolayı düşüklere yol açtığı bilinmektedir. Bu anlamda adaçayı öz yağı, tarçın, karanfil öz yağları kesinlikle kullanılmamalıdır.
Gül ve Misk adaçayı yağları da düşük riskini tetiklerler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!
İğrenmeyle başlıyor, boşanmaya kadar gidiyor!İğrenmeyle başlıyor, boşanmaya kadar gidiyor!
A101 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?A101 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı

Askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: En azından burada dayak yok

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: En azından burada dayak yok

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Son dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Ağız kokusu nedir, ağız kokusu neden oluşur ve ağız kokusuna ne iyi gelir?

İğrenmeyle başlıyor, boşanmaya kadar gidiyor!

Alerjiye karşı doğal reçete: Omega-3, yaban mersini ve brokoli

Alerjiye karşı doğal reçete: Omega-3, yaban mersini ve brokoli

Uzman isim açıkladı: Maden suyu tüketimi, Alzheimer'a karşı koruyor

Uzman isim açıkladı! Alzheimer'a karşı koruyor

Uzmanından koronavirüse karşı diyet reçetesi

Uzmanından koronavirüse karşı diyet reçetesi

Beyin egzersizi nasıl yapılır? İşte en pratik beyin egzersizi örnekleri

Beyin egzersizi nasıl yapılır? İşte en pratik beyin egzersizi örnekleri

Aşırı yeme bozukluğu nedir?

Siz de yapıyorsanız dikkat! Altındaki neden bu olabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.