Aromaterapi nedir? Aromaterapi yağları nelerdir? İnsanlık tarihi kadar eski! Çin uygarlığından tutun...

Çatalhöyük'de, bazı kaselerin içerisinde ezilmiş tohumlardan ilk ilkel izler bulunmuştur. Mısır uygarlığı da aromaterapiyi çok fazla kullanmıştır. Kullanılan yağlar mumyalama törenlerinde fazlasıyla etkiliydi. Çin uygarlığında aromaterapi sıklıkla kullanılmıştır. Aromaterapi ciddi bir bilim dalıdır. Çünkü aromaterapide kullanılan ürünler ilaç benzeri etkileşime sahiptir. Kan dolaşımına katılarak gerekli organ ve bölümlere dağılırlar. AROMATERAPİNİN TARİHÇESİ NEDİR? Aromaterapi, insanlık tarihi kadar eski bir bilim dalıdır. Eldeki ilk kayıtlar Çatalhöyük'e kadar gider. yüzyılın başlarında laboratuvarında çalışan Gattefosse isimli bir kimyager yanan elini su dolu bir kabın içerisine sokar. Fakat kabın içerisinde aslında lavanta olduğunu anlar. Elinin acısının geçtiğini, kızarıklık ve yanma hissinin gittiğini görür. Ardından klinik ve bilimsel araştırmalarla aromaterapide kullanılan öz yağların bilimsel etkinliği ispatlanır.

Mısırlıkar süslerine ve gösterişlerine çok düşkündür. Mısır'ın hiyerarşik yapısı içerisinde firavunlardan kölelere kadar çok farklı kişilerin aromaterapi kullandığı bilinmektedir. AROMATERAPİNİN YARARLARI NELERDİR? Aromaterapi; ruhsal, bedensel ve zihinsel boyutta etki eden çok yönlü bir bilim dalıdır.

Aromaterapi, bütünsel bir tıp anlayışı içerir. Her insanın birbirinden farklı sağlık geçmişi vardır. Aromaterapi de buna önem veren bir metottur.

Zihinsel anlamda; konsantrasyon problemleri, zihinsel problemler, stres sıkıntıları, fiziksel anlamda; doğum, bebek bakımı, cilt problemi ve spor yaralanmalarına etki eder.

Psikolojik boyutta; depresyon, kaygı bozukluğu, matem ve aşk acısı gibi birçok durumda da etki eden bir bilim dalıdır.

AROMATERAPİDE HANGİ BİTKİSEL YAĞLAR KULLANILIR? Aromaterapide sadece bitkisel yağlar kullanılır. Uçucu yani kokusunu veren yağlar dışında, kokusuz bitkisel yağlar da vardır. Aromaterapide kullanılan öz yağlar çok yoğun konsantre ürünlerdir. Cilt üzerine uygulanmalarında bazı alerjik reaksiyonlar olabilir. Dolayısıyla bu uçucu öz yağları, baz yağı adı verilen bitkisel yağların içerisinde seyrelterek kullanılır. Baz yağları; tatlı badem yağı, kayısı çekirdeği yağı, argan yağı, buğday özü yağı gibi yağlardır. Bu yağların içerisine kokusu olan yağlar belirli oranlarla konulmaktadır. AROMATERAPİDE KULLANILAN YAĞLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Aromaterapi; ruhsal, bedensel ve zihinsel boyutta çalışır. Yağlar da bu anlamda gerçekten farklı etkilere sahiptir.

Fiziksel boyutta yağlar ağrı kesici, mikrop öldürücü, mantarla savaşan bir etkiye sahip olabilir. Antibakteriyel etki içerebilir, sakinleştirici görevi görebilir.

Psikolojik boyutta ise sinir sistemini sakinleştirir, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirebilir, uykuya dalmayı sağlar. AROMATERAPİ NASIL UYGULANIR? Aromaterapi çok farklı şekillerde uygulanabilir. Modern hayattaki en yaygın kullanımı, vücut masajıyla olur. Bunun dışında mekan kokulandırma, oturma banyoları ya da banyolar, aromaterapi kozmetikleri yoluyla yapılabilir.

Tam bir vücut masajı, refleksoloji masajı, sıcak veya soğuk kompresler kullanılabilir. Banyo, aromaterapide en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Su dolu bir küvetin içerisinde probleme göre karışım yapılan öz yağlar kullanılabilir. Bu yöntem genital bölge problemlerinde genellikle kullanılmalıdır. Kalorifer peteklerinin üzerine konmuş su dolu kapların içerisindeki aromaterapi yağları, mekan kokulandırma yöntemlerinden bir tanesidir.

Masaj yağlarının veya şampuanların içerisine koyarak da uygulamak mümkündür. AROMATERAPİ HANGİ RAHATSIZLIKLARIN GİDERİLMESİNDE ETKİLİDİR? Aromaterapi, pek çok fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlık problemi üzerine etkilidir. Ciltte yaşanabilecek siğil, çıban, sivilce, pişik, egzema gibi cilt problemlerinde, romatizma gibi eklem ve kemik problemlerinde de kullanılabilecek bir metottur. Kısır tedavisinden, adet dönemi dengesizliğine kadar kullanılabilir.

Spor yaralanmalarında, spor sonrası burkulmalarda, kırılmaların belirli dönemlerinde etkili olabilecek bir yöntemdir. Aromaterapi, kuvvetli bir tamamlayıcı tıp olduğu için, kanser hastalarında radyoterapi ve kemoterapi sonrasında çok sıklıkla kullanılır.