Aromaterapi nedir? Aromaterapi yağları nelerdir? İnsanlık tarihi kadar eski! Çin uygarlığından tutun...

Çatalhöyük'de, bazı kaselerin içerisinde ezilmiş tohumlardan ilk ilkel izler bulunmuştur. Mısır uygarlığı da aromaterapiyi çok fazla kullanmıştır. Kullanılan yağlar mumyalama törenlerinde fazlasıyla etkiliydi. Çin uygarlığında aromaterapi sıklıkla kullanılmıştır.
Aromaterapi ciddi bir bilim dalıdır. Çünkü aromaterapide kullanılan ürünler ilaç benzeri etkileşime sahiptir. Kan dolaşımına katılarak gerekli organ ve bölümlere dağılırlar.
Aromaterapi, insanlık tarihi kadar eski bir bilim dalıdır. Eldeki ilk kayıtlar Çatalhöyük'e kadar gider.
Aromaterapi; ruhsal, bedensel ve zihinsel boyutta etki eden çok yönlü bir bilim dalıdır.
Aromaterapi, bütünsel bir tıp anlayışı içerir. Her insanın birbirinden farklı sağlık geçmişi vardır. Aromaterapi de buna önem veren bir metottur.
Zihinsel anlamda; konsantrasyon problemleri, zihinsel problemler, stres sıkıntıları, fiziksel anlamda; doğum, bebek bakımı, cilt problemi ve spor yaralanmalarına etki eder.
Psikolojik boyutta; depresyon, kaygı bozukluğu, matem ve aşk acısı gibi birçok durumda da etki eden bir bilim dalıdır.
Aromaterapide sadece bitkisel yağlar kullanılır. Uçucu yani kokusunu veren yağlar dışında, kokusuz bitkisel yağlar da vardır.
Aromaterapide kullanılan öz yağlar çok yoğun konsantre ürünlerdir. Cilt üzerine uygulanmalarında bazı alerjik reaksiyonlar olabilir. Dolayısıyla bu uçucu öz yağları, baz yağı adı verilen bitkisel yağların içerisinde seyrelterek kullanılır.
Baz yağları; tatlı badem yağı, kayısı çekirdeği yağı, argan yağı, buğday özü yağı gibi yağlardır. Bu yağların içerisine kokusu olan yağlar belirli oranlarla konulmaktadır.
Aromaterapi; ruhsal, bedensel ve zihinsel boyutta çalışır. Yağlar da bu anlamda gerçekten farklı etkilere sahiptir.
Fiziksel boyutta yağlar ağrı kesici, mikrop öldürücü, mantarla savaşan bir etkiye sahip olabilir. Antibakteriyel etki içerebilir, sakinleştirici görevi görebilir.
Psikolojik boyutta ise sinir sistemini sakinleştirir, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirebilir, uykuya dalmayı sağlar.
Aromaterapi çok farklı şekillerde uygulanabilir. Modern hayattaki en yaygın kullanımı, vücut masajıyla olur. Bunun dışında mekan kokulandırma, oturma banyoları ya da banyolar, aromaterapi kozmetikleri yoluyla yapılabilir.
Tam bir vücut masajı, refleksoloji masajı, sıcak veya soğuk kompresler kullanılabilir. Banyo, aromaterapide en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Su dolu bir küvetin içerisinde probleme göre karışım yapılan öz yağlar kullanılabilir. Bu yöntem genital bölge problemlerinde genellikle kullanılmalıdır.
Kalorifer peteklerinin üzerine konmuş su dolu kapların içerisindeki aromaterapi yağları, mekan kokulandırma yöntemlerinden bir tanesidir.
Masaj yağlarının veya şampuanların içerisine koyarak da uygulamak mümkündür.
Aromaterapi, pek çok fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlık problemi üzerine etkilidir. Ciltte yaşanabilecek siğil, çıban, sivilce, pişik, egzema gibi cilt problemlerinde, romatizma gibi eklem ve kemik problemlerinde de kullanılabilecek bir metottur.
Kısır tedavisinden, adet dönemi dengesizliğine kadar kullanılabilir.
Spor yaralanmalarında, spor sonrası burkulmalarda, kırılmaların belirli dönemlerinde etkili olabilecek bir yöntemdir.
Aromaterapi, kuvvetli bir tamamlayıcı tıp olduğu için, kanser hastalarında radyoterapi ve kemoterapi sonrasında çok sıklıkla kullanılır.
Doğum sırasında ve loğusa döneminde annenin yaşayabileceği fiziksel ve psikolojik şikayetlerde çok etkilidir. Bebek bakımında da pişik, gaz problemlerinde kullanılabilir.
Aromaterapi, ilaç benzeri etkileşime sahip olduğu için aslında çok dikkatli ve ehil kişilerin önerisiyle kullanılmalıdır.
Ülkemizde aktarların tekelinde olan bu bilim dalını çok dikkatli olarak kullanmak gerekir. Geçmişinde astım, kalp rahatsızlığı olan kişilerin aromaterapist gözetiminde kullanması gerekmektedir. Hamileliğin ilk 3 ayında düşük faktörünü destekleyebilecek bazı yağlardan dolayı yine dikkatli kullanılmalıdır.
Yaşlılarda, bebeklerde, kemoterapi hastalarda aromaterapist önerisine başvurulmalıdır.
Aromaterapi, tüm vücuda rahatlıkla uygulanabilir. Altının çizilmesi gereken en önemli nokta, aromaterapi öz yağlarının ağız yoluyla kullanılmamasıdır. Saçlardan tırnak bakımına kadar uygulanabilir. Vücut masajlarıyla vücudun her noktasına rahatlıkla sürülebilir.
Aromaterapi yağları, ilaç benzeri içeriğe sahiptir. Son kullanma tarihi, ürünün menşei ve saklama şartları aromaterapide en önemli etkenlerden bir tanesidir. Menşeinin bilinmediği aromaterapi yağları kullanılmamalıdır. Üretim yeri yazmayan yağları kullanmamak gerekir.
Aromaterapi yağları buzdolabında saklanmamalıdır. Turunçgiller yağları oksitlenmeye çok meyillidir. Bu yağların raf ömrü 8 - 12 aydır. Diğer yağların 18 - 24 ay arasında raf ömrü vardır.
Aromaterapi yağları göze sıçradığında, gözü bol suyla durulamanız, şikayet devam ediyorsa mutlaka göz doktorunuza gitmeniz gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır, çocukların içmesi durumunda ciddi sorunlara yol açabilir.
Hamileliğin ilk 3 ayında aromaterapi kesinlikle kullanılmamalıdır. Bulantı problemlerinde çok hafif nane veya zencefil yağı kullanılabilir.
Adaçayı yağı yüksek östrojen içeriğinden dolayı düşüklere yol açtığı bilinmektedir. Bu anlamda adaçayı öz yağı, tarçın, karanfil öz yağları kesinlikle kullanılmamalıdır.
Gül ve Misk adaçayı yağları da düşük riskini tetiklerler.
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