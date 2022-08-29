'Artemis 1' şoku! NASA, bugün gerçekleşmesi planlanan tarihi fırlatmayı erteledi

NASA, yeniden Ay'a gitmek için ilk adımı bugün atacaktı, ancak olmadı. Florida'dan yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için TSİ 15:33'te uzaya fırlatmaya hazırlanan ajansın işleri planladığı gibi gitmedi.

NASA'DAN ARTEMIS 1 İÇİN ERTELEME KARARI

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis 1 fırlatmasının bugün yaşanan teknik sorun nedeniyle ertelediğini açıkladı.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom — NASA (@NASA) August 29, 2022

Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyordu.

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

Fırlatma işleminin gerçekleşememesi halinde bir sonraki deneme için 2 ve 5 Eylül tarihleri belirlenmişti.



