'Artemis 1' şoku! NASA, bugün gerçekleşmesi planlanan tarihi fırlatmayı erteledi

NASA, yeniden Ay'a gitmek için ilk adımı bugün atacaktı, ancak olmadı. Florida'dan yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için TSİ 15:33'te uzaya fırlatmaya hazırlanan ajansın işleri planladığı gibi gitmedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis 1 fırlatmasının bugün yaşanan teknik sorun nedeniyle ertelediğini açıkladı.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom