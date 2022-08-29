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'Artemis 1' şoku! NASA, bugün gerçekleşmesi planlanan tarihi fırlatmayı erteledi

29.08.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis 1 misyonu kapsamında bugün TSİ 15:33'te Florida'dan yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi'ni (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü uzaya fırlatmaya planlıyordu. Fakat şok bir gelişme yaşandı. Tarihi fırlatma, yaşanan teknik sorun nedeniyle ertelendi.

'Artemis 1' şoku! NASA, bugün gerçekleşmesi planlanan tarihi fırlatmayı erteledi

NASA, yeniden Ay'a gitmek için ilk adımı bugün atacaktı, ancak olmadı. Florida'dan yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için TSİ 15:33'te uzaya fırlatmaya hazırlanan ajansın işleri planladığı gibi gitmedi.

NASA'DAN ARTEMIS 1 İÇİN ERTELEME KARARI

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis 1 fırlatmasının bugün yaşanan teknik sorun nedeniyle ertelediğini açıkladı.

uçuş

Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyordu.

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NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

Fırlatma işleminin gerçekleşememesi halinde bir sonraki deneme için 2 ve 5 Eylül tarihleri belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
uzay NASA Ay (Dünya'nın uydusu)
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