Artık ev kadınları da emekli olabilecek! Beklenen torba yasadan emeklilik düzenlemesi çıktı

Ev kadınları da artık 'evde çalışan kadın' statüsünde görülerek, emekli olabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yıllardır gündemde olan ev hanımlarının emekliliğini kolaylaştıran düzenlemeyi paylaştı. Işıkhan, yaptığı paylaşımda, 5 yıllık plan çerçevesinde ev kadınlarına emeklilik imkanı getirileceğini belirtti.

Ev hanımlarına getirilecek olan emeklilik düzenlemesinin detaylarını Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci aktardı. Cenkci, ''Ev kadınları, isteğe bağlı Bağkur statüsünde prim ödeyebilecek ve oranlar çalışmalar netleştikçe paylaşacağız. Bu primlerin bir kısmı da devlet tarafından teşvik edilecek. Yani bir kısmını da devlet ödeyecek. Ev kadınlarına da böyle bir kolaylık sağlanacak'' dedi.

EMEKLİLİK PRİMLERİNDE 2133 LİRA 65 KURUŞ DEVLET DESTEĞİ

Yemek, çamaşır, ütü derken, tam gün evde çalışan ev kadınlarına isteğe bağlı Bağkur statüsünde prim ödemelerinin üçte birini devlet destekleyecek.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı 7200 prim günle sağlanacak. Yatırılacak olan isteğe bağlı sigorta priminin 6400 lira 80 kuruşluk bölümüne, 2133 lira 65 kuruş destek sağlanmış olacak. Ev hanımları bu emeklilik sayesinde birçok hakka da sahip olacak. Ayrıca, 7200 gün prim sayısını tamamlayıp emekli olan ev hanımlarının sağlık hizmetlerinden faydalanmaları da öngörülüyor.





