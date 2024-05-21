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    4. Artvin'de beğendi 1 Milyon TL'ye Muğla'ya getirdi! Yarım tondan ağır boğalarla sarmaş dolaş yaşıyor

    Artvin'de beğendi 1 Milyon TL'ye Muğla'ya getirdi! Yarım tondan ağır boğalarla sarmaş dolaş yaşıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    21.05.2024 08:37
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    Turizmin öncü şehirlerinden olan Muğla, turizm beldeleri kadar pehlivan boğalarıyla da ilgi çekiyor. Önceki yıllarda daha çok erkekler tarafından beslenip büyütülen pehlivan boğalar son yıllarda kadınların da uğraşı haline geldi. Muğla'da boğalara olan düşkünlüğü ile bilinen 40 yaşındaki Feriştah Korkmaz, Artvin'deki Kafkasör boğa güreşlerinde güreşini beğendiği bir boğaya yaklaşık 1 milyon TL para verip Muğla'ya getirerek, kendi ahırına bağladı.

    Muğla'da doğup büyüyen ve çocukluğundan bu yana bir erkek mesleği olarak görülen çobanlık ve kasaplık yapan 40 yaşındaki Feriştah Korkmaz'ın boğa güreşlerine olan merakı da görenleri şaşırtıyor. Kasaplık ve çobanlıktan kazandığını pehlivan boğalara harcayan Korkmaz, ülke genelinde gerçekleştirilen tüm boğa güreşlerini bizzat takip edip Türkiye'deki başarılı boğaları tek tek tanıyor.

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    'Boğa güreşlerinin Kırkpınarı' olarak bilinen Artvin'deki Kafkasör güreşlerini yakından takip eden Feriştah Korkmaz, geçtiğimiz yıl kendi grubunda önemli başarılar elde eden ve geleceğin baş boğası olarak gördüğü 'Rasko' adlı boğayı satın alarak Artvin'den özel araçla Muğla'ya getirdi. Yaklaşık 2 gün süren yolculuğun ardından Muğla'daki yeni evine gelen boğasına gözü gibi bakan Feriştah Korkmaz, hayatın tüm yorgunluğunu boğalarla giderdiğini belirterek, birçok kadının yanına bile yaklaşmaya korktuğu her biri yarım tondan ağır boğalarla sarmaş dolaş yaşıyor.

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    Feriştah Korkmaz, 7 yıldan bu yana boğa güreşlerini takip edip, pehlivan boğa yetiştirdiğini söyledi. Pehlivan boğa yetiştirdikten sonra kısa sürede çok sayıda kupa ve madalya sahibi olduğunu, geleceği parlak boğaları keşfedip yetiştirmeye başladığını kaydeden Feriştah Korkmaz, "Boğalarıma kendi çocuklarım gibi bakıyorum. Bu boğamızın adı Rasko. 2023 Kafkasör Büyük Orta Yıldızlar Şampiyonu olan bu boğamız, 650 kilogram ile Ege'de boy gösterecek" dedi.

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    Üniversite mezunu olduğunu ancak kasaplık ve boğa yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Feriştah Korkmaz "Boğalarım benim için çok değerli. Güreşmek boğaların genlerinde var ve boğalar kendi içgüdüleri ile güreşiyor. Boğalara evlatlarımız gibi bakıyoruz ve asla acı çektirmiyoruz. Rasko, 6 yaşında ve 12-13 yaşına kadar arenalarda pehlivanlık yapacak" dedi.

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    Boğacılığın sosyal ve kültürel yönlerinin de olduğunu belirten Korkmaz, "Bu işe girmekten çok mutluyum çünkü inanılmaz derecede geniş bir çevre edindik. Aydın'dan Artvin'e kadar birçok dostumuz oldu. Boğacılığın en güzel yanı, barış ve dostluk ortamı oluşturması" diye konuştu. (İHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    Artvin Muğla Boğa
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