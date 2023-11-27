Artvin'de büyük dalgalar caddeye ulaşmıştı! Dalgalara aracın içinde maruz kalan kişi yaşadığı korkuyu anlattı: Arabanın içi su doldu

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinden Hopa'ya arkadaşının kullandığı otomobil ile seyir halinde giderken camı açık pencereden dalgaları cep telefonu ile görüntüleyen, dalgalardan korkuya kapılıp yola çıkanlara uyarılarda bulunan ve o sırada aracın açık penceresinden giren dalgalara maruz kalan 22 yaşındaki Cenker Koyuncu, yaşadığı korku dolu o anları anlattı.

"BÜYÜK BİR DALGA BİZE VURDU VE ARABANIN İÇİ SU DOLDU"

"Dalgalar arabayı hareket ettiriyordu" diyen Cenker Koyuncu, “Sarp Gümrük Kapısında işlerim vardı. Onları hallettikten sonra arkadaşımın kullandığı araçla Hopa’ya gelirken şiddetli yağış başladı. Kemalpaşa-Hopa arasında bazı araçlar durmuştu. Telefonla video çekip arkadaşlara atmak istedim. Çünkü yol kötüydü, 'Yolu kullanacak olan varsa kullanmasın' diye. O sırada büyük bir dalga vurdu bize. Arabanın içi su doldu. Arabanın altını da vurduk. Hızlı şekilde oradan uzaklaştık. Birkaç metre ileride daha büyük sorunlu alan vardı. Tır da yolda devrilmişti. Dalga gelirken çok korktum. Arabadan inmeyi de düşündüm. Dalga arabaya vurunca hareket ettiriyordu. Biraz ileride tır parkı var orada durduk olayın şokunu atlatmayı bekledik. Arkadaşlarla iletişime geçtik diğer yerlerin durumunu öğrendik. Daha sonra ters şeritten verilen yoldan devam ederek bölgeden ayrıldık" dedi.

Videoyu arkadaşlarına sosyal medya paylaşım grubundan attığını ve oradan her yere yayıldığını belirten Koyuncu "Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştım bir daha karşılaşmak istemem. Çok kötü bir olay kimsenin başına gelmesin böyle bir durum” ifadelerini kullandı.

HOPA-KEMALPAŞA ARASINDAKİ KARADENİZ SAHİL YOLU GÖLE DÖNDÜ

Yollardaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

YOLLAR DENİZ İLE BİRLEŞTİ!

Birçok noktada ulaşım aksarken, Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti.

Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sürücülerin Hopa-Kemalpaşa yolunu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

(İHA)







