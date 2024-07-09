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  4. Artvin’de çok ilginç olay! Sular tek ulaşım yolunu da kapatınca mahsur kaldı

Artvin’de çok ilginç olay! Sular tek ulaşım yolunu da kapatınca mahsur kaldı

09.07.2024 13:48
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Yusufeli Barajı'nın kapağı açıldı, köyün ulaşımı sular altında kaldı. Evi de kamulaştırılmadığı için, köyde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Sebaha Küçük, ulaşım yollarının sular altına kalmasıyla köyde mahsur kaldı. Dünya’nın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın sularının 710 kotuna çıkması, ulaşım yolunun kapanmasına neden olduğu düşünülüyor.

Artvin’de çok ilginç olay! Sular tek ulaşım yolunu da kapatınca mahsur kaldı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çeltikdüzü köyünde, Türkiye'de birinci, Dünya’da beşinci en yüksek barajı olan, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen 275 metre yüksekliğindeki Yusufeli Barajı ve HES projesi, elektrik üretimine geçtiğimiz aylarda başladı.

22 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle su tutma işlemi başlayan barajda, geçen bir yıl içinde Yusufeli ilçe merkezi ve yedi köy tamamen sular altında bıraktı. Baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri olan ve 164 haneli son köy olan Çeltikdüzü'nde iç burkan bir olay yaşandı. Çocukluğu dahi bu köyde geçen 75 yaşındaki Sebaha Küçük'ün evi, baraj sularının en yüksek kotu olan 713 kotunun iki metre üstünde kaldı.

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Sebaha Nine kamulaştırılmayan yapılmayan köyde tek başına yaşamak zorunda kaldı. Baraj suları 710 kotuna çıktığında ise Sebaha Nine'nin evine ulaşım sağlayan yol sular altında kaldı. Bu durum 75 yaşındaki Sebaha Nine köyde mahsur kalmasına neden oldu.

‘’ŞU ANDA EVİMİN YOLU YOK’’

Tansiyon ve şeker hastası olan Sebaha Küçük, "Dizlerim ağrıyor, gezmekte zorlanıyorum. Burada tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım dışarıda çalışıyor, bana gelip yardımcı olamıyorlar. Yakın komşularım yok, kimsem yok. Daha önce yolumuzu baraj suları almadan, uzakta yaşayan komşularıma gidiyordum. Ama şimdi gidemiyorum. Evimin her iki tarafı da sular altında, şu anda evimin yolu yok" diye belirtti.

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‘’EVİN KAYMA RİSKİ VAR’’

Sebaha Nine'nin akrabası Abdullah İspirli olan, "Köyümüz baraj suları altında kaldı. Bazı bölgelere su çıkmadığı için kamulaştırma yapılmadı. Bunlardan bir tanesi de Sebaha Teyze'nin evi. Evi baraj sularının tam sınırında olduğu için yolunun sular altında kalması ve evin kayma riski var. Bu yüzden bu evlerin bir an önce kamulaştırılması gerekiyor. Aslında bu bölgenin tamamen kamulaştırılması gerekiyordu" şeklinde ifade etti.

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GÜVENLİ VE SAĞLIKLI BİR ORTAMA TAŞINMALI

Yusufeli'nin sular altında kalma sürecini günlük olarak görüntüleyen ve arşiv oluşturan Serhat İnce ise, "Sular en son yükseldiğinde teyzemizin durumu açıkça belliydi. Bu yıl 710 kotunda yeni bir yol yapıldı ve bu yol sular altında kaldı. Teyzemizin tek ulaşım yolu bu yoldan sağlanıyordu ve bu yol da baraj suları altında kaldı. Ben ona ulaşmak için dizime kadar suyun içinden geldim. Yetkililerin bir an önce buradaki teyzemizi kamulaştırıp, daha güvenli ve sağlıklı bir ortama taşımalarını istiyorum" notunu düştü. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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