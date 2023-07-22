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Artvin’de şaşırtan olay! 150 bin dolarlık çantayı unuttu, gözyaşlarına boğuldu…

22.07.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Arhavi ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Lokantada unuttuğu 150 bin dolar ve ziynet eşyalarının olduğu çantaya işletme sahiplerinin dikkati sayesinde kavuşan kadın gözyaşlarını tutamadı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde bir lokantada unutulan ve içerinde 150 bin dolar ve ziynet eşyalarının olduğu çanta işletme sahibi tarafından fark edilerek sahibine teslim edildi. Çantasına kavuşan kadın gözyaşlarına boğuldu.

Olay önceki gece ilçe bağlı Musazade mahallesindeki Servet Daş ve Hikmet Akyüz’e ait restoranda meydana geldi. Kendi araçlarıyla Karadeniz turuna çıkan çift yemek yedikten sonra sandalyede çantalarını unutup, lokantadan ayrıldı. Masayı toplayan işletme sahiplerinden Servet Daş, sandalye üzerinde bir çanta fark etti. Müşterinin unuttuğunu anlayan Daş, çantayı emanetlerin konulduğu bölümüne götürdü.

Bir müddet sonra restorana tedirgin bir şekilde geri gelen çift, çantasına kavuşunca gözyaşlarını tutamadı. İçerisinde yaklaşık toplam 5 milyon TL değerindeki 150 bin dolar ve ziynet eşyası bulunan çantayı sahiplerine teslime eden Servet Daş, o anları cep telefonu ile kaydetti.

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Çiftin oldukça üzgün olduklarını ifade eden Servet Daş, unuttukları çantalarını teslim edince sevinçle karışık duygulandıklarını söyledi. Daş, "Artvin’de unutulan eşya sahibini bulur" diyerek çifte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İHA

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