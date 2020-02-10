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  4. Artvin'deki kar fırtınası böyle görüntülendi

Artvin'deki kar fırtınası böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kar yağışının yoğun görüldüğü yerlerden biri de Artvin'in Hopa ilçesi olurken, Hopa'ya deniz üzerinden gelen kar fırtınası ise adım adım böyle görüntülendi.

Artvin Hopa'da deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.

Artvin’de 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı, dün sabah saatlerinde etkisini arttırmış kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkili olduğu Artvin ve ilçelerinde 186 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 21, Ardanuç 30, Arhavi 25, Hopa 8, Kemalpaşa 12, Borçka 38, Murgul 9, Şavşat 33, Yusufeli 10 köy yolu kapalı olduğu ifade edilirken İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin kar fırtınası

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