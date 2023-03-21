ARTVİN İMSAKİYESİ 2023: Artvin sahur vakti ne zaman? Artvin'de ilk sahur ve iftar saatleri

Artvin imsakiyesi bölgede yaşayanlar tarafından araştırılıyor. On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı içerisinde oruç tutacak olan vatandaşlar iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyorlar. Diyanet il il 2023 ramazan imsakiyesini yayınladı. Bu kapsamda ilk sahur ve ilk iftar vakitleri de belli oldu. Peki Artvin sahur vakti ne zaman? Artvin'de ilk sahur ve iftar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ARTVİN İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Artvin'de ilk sahur saat 04:39'da yapılacak.

24 Mart Artvin sahur saati 04:38

25 Mart Artvin sahur saati 04:36

26 Mart Artvin sahur saati 04:34

ARTVİN İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Artvin'de ilk iftar saati 18:34 olarak açıklandı.

24 Mart Artvin iftar saati 18:35

25 Mart Artvin iftar saati 18:36

26 Mart Artvin iftar saati 18:37

ARTVİN İMSAKİYESİ 2023

2023 ARTVİN RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

