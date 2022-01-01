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  4. Artvinli 88 yaşındaki Emine nineden Karadeniz usulü çözüm! Tavukları bakın nasıl besliyor

Artvinli 88 yaşındaki Emine nineden Karadeniz usulü çözüm! Tavukları bakın nasıl besliyor

01.01.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Emine Akkaya, iki katlı evinin bahçesinde uzun süredir tavuk besliyor. Küçük yaştan itibaren tavuk bakmayı alışkanlık edinen Akkaya, yaşı ilerleyince kümese gidip gelmekte zorlanmaya başlayınca çözümü Karadeniz usulü yöntemde buldu. Emine nine evinin balkonundan kümese uzattığı boru yardımıyla evden dışarı çıkmadan istediği saatte tavuklarını besleyebiliyor.

Artvinli 88 yaşındaki Emine nineden Karadeniz usulü çözüm! Tavukları bakın nasıl besliyor

Artvin’de 88 yaşındaki Emine Akkaya evinin alt tarafında bulunan tavuklarının bulunduğu kümese yem vermek için gidip gelmek zor olunca çözümü Karadeniz usulü yöntemle buldu.

Emine nine, bastonla yürüdüğü ve tavuklarını bulunduğu kümese inip çıkmak kendisi için artık zor olunca kendi ürettiği çözüm sayesinde tavukları yemlemeyi kolaylaştırdı.

YEMLERİ BORU YARDIMIYLA GÖNDERİYOR

Evinin balkonundan kümese 10 metre uzunluğunda bir boru uzatan Emine nine, huni yardımıyla borunun içine mısır, arpa, buğday döküyor. Tavuklar borudan dökülen yiyecekleri afiyetle yerken, Emine nine ise kümese ayırdığı zamanın evinde farklı işlerde kullanıyor.

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SADECE YUMURTA TOPLAMAYA İNİYOR

Her zaman kümese gidip gelmek zor olduğunu ifade eden Emine Akkaya, "Sürekli bir çözüm arıyordum. Bir gün balkondan baktım aklıma böyle bir fikir geldi. Ben de malzemeleri sipariş verdim yaptık çok da güzel oldu. Her gün bazen günde iki kez inip çıkmak durumunda kalıyordum. Şimdi haftada birkaç kere sadece yumurta toplamaya iniyorum” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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