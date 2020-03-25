As bayrakları: Apple'ın Siri'sinde açık bulan genç 3 bin dolar ödül aldı

Apple iOS'u mümkün olduğunca kusursuz hale getirmeye çalışıyor; Tıpkı diğer yazılım devlerinin yapmaya çalıştığı gibi. Bu anlamda iOS bazen kusurlarıyla da gündeme geliyor. Açık olarak adlandırılan bu kusurlardan sonuncusu Siri'de ortaya çıkarıldı, hem de bir Türk genç tarafından.
17 yaşındaki Gürkan Cebeci, Trabzon'da yaşıyor. Apple ürünleriyle fazlasıyla haşır neşir olan Cebeci, iPhone'unun ekranı kapalıyken Siri'ye ''Hey Siri! Gelen mesaj var mı?'' sesli komutunu verdi. Ekran kilidi aktif olduğu için Siri'den herhangi bir cevap gelmeyeceğini düşünen genç, aldığı cevap karşısında şaşırdı. Zira, Apple'ın Siri'si ekran kapalı olmasına rağmen mesajları okumaya başladı. Cebeci yaşadığı bu durumu hemen Apple'a bildirdi. Fakat gencin yaşadığı bu açık nedendir bilinmez Apple tarafından pek önemsenmedi. Bunun üzerine açığı videoya çekip Apple'a yollamaya planlayan Gürkan Cebeci, planı doğrultusunda hareket etti ve videoyu çekip Apple'a gönderdi. 2 hafta sonra ise Apple'dan kendisini mutlu eden o cevap geldi.
Apple bu kez Trabzonlu genci hiç olmadığı kadar ciddiye aldı ve Siri'deki hatayı kabul etti. Cebeci'ye söz konusu açığın yeni iOS güncellemesi ile düzeltileceğini söyleyen Apple, genci ödüllendirmeyi de unutmadı. Apple gence katkısından dolayı teşekkürlerini sunarak bir plaket gönderdi ve hesabına da 3 bin dolar para ödülü yolladı. Apple'ın bu güzel geri dönüşü ile gencin hayatı ise tamamen değişti.
Gürkan Cebeci'nin Apple'ı harekete geçiren bu özverisi diğer şirketlerin dikkatini çekti. Cebeci'nin aktardığına göre akıllı telefon sektöründe faaliyet gösteren başka bir firma gence kendileri için çalışması için teklif götürdü. Ancak Cebeci'nin gönlünde Apple var ve o Apple'dan gelecek bir teklifi iple çekiyor ve ekliyor; 'Herkesin hayallerinin peşinden gitmesi gerek'
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