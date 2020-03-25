As bayrakları: Apple'ın Siri'sinde açık bulan genç 3 bin dolar ödül aldı

Apple iOS'u mümkün olduğunca kusursuz hale getirmeye çalışıyor; Tıpkı diğer yazılım devlerinin yapmaya çalıştığı gibi. Bu anlamda iOS bazen kusurlarıyla da gündeme geliyor. Açık olarak adlandırılan bu kusurlardan sonuncusu Siri'de ortaya çıkarıldı, hem de bir Türk genç tarafından.

17 YAŞINDAKİ GENÇ SİRİ'DE AÇIK BULDU

17 yaşındaki Gürkan Cebeci, Trabzon'da yaşıyor. Apple ürünleriyle fazlasıyla haşır neşir olan Cebeci, iPhone'unun ekranı kapalıyken Siri'ye ''Hey Siri! Gelen mesaj var mı?'' sesli komutunu verdi. Ekran kilidi aktif olduğu için Siri'den herhangi bir cevap gelmeyeceğini düşünen genç, aldığı cevap karşısında şaşırdı. Zira, Apple'ın Siri'si ekran kapalı olmasına rağmen mesajları okumaya başladı. Cebeci yaşadığı bu durumu hemen Apple'a bildirdi. Fakat gencin yaşadığı bu açık nedendir bilinmez Apple tarafından pek önemsenmedi. Bunun üzerine açığı videoya çekip Apple'a yollamaya planlayan Gürkan Cebeci, planı doğrultusunda hareket etti ve videoyu çekip Apple'a gönderdi. 2 hafta sonra ise Apple'dan kendisini mutlu eden o cevap geldi.