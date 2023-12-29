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  4. Asansör kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uzmanı böyle uyardı

Asansör kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uzmanı böyle uyardı

29.12.2023 15:50 | Son Güncelleme:
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Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, asansörlerde aylık ve yıllık periyodik bakımlara çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Asansörlerin periyodik bakımları merdiven altı firmalarca değil, yetkili firmalarca yapılmalı” dedi.

Asansör kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uzmanı böyle uyardı

Asansör bakımlarında aylık ve yıllık periyodik bakımların çok önemli olduğunu ifade eden Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, “Asansör kazaları gündemi son zamanlarda fazlasıyla meşgul ediyor. Asansör kazaları bazen kullanıcı hataları yüzünden, bazen bakım firmalarının hataları ve ihmali yüzünden olabilmektedir. Sadece ihmal üzerine kazalar meydana geldiği gibi ülke gündemini meşgul eden provokatif eylemler de bulunmaktadır. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle asansörlerin bakımlarının aylık, periyodik olarak mutlaka yapılması gerekiyor. Bu bakımları yaparken de bakım firmalarının yetkili firmalar tarafından yapılması önem teşkil etmektedir. Merdiven altı firmalardan ziyade asansör konusunda yetkilendirilmiş bakım firmaları tarafından yapılması gerekiyor. Yine başka bir konu da asansörlerin periyodik kontrolleridir. Asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin mutlaka yapılması gerekiyor. Malum olduğu üzere Makine Mühendisleri Odası A tipi bir muayene kuruluşu ve bizler bu asansör periyodik kontrollerini yapıyoruz. Şube etkinlik alanında toplam 41 ilçeyle asansör periyodik kontrollerimiz mevcut. Bu kontrollerde de asansörlerin yıllık kontrollerini yapıyoruz. Yeşil, mavi, sarı ve kırmızı etiket olmak üzere asansörleri etiketlendiriyoruz. Kırmızı ve sarı kullanılmayacak asansörler, mavi ve yeşil etiketli asansörlerde kullanılabilecek asansörler sınıfına girmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Asansörlerin etiketlerinde eğer kırmızı ya da sarı varsa kullanmamaları ve bir an önce asansörlerin revizyonlarını yaptırarak kullanılabilir duruma yani mavi ya da yeşil etikete getirmeleri gerekmektedir” dedi.

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ASANSÖRÜN DÜŞMESİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Varol, asansörün düşmesi ile ilgili, “Asansör düşer mi derken aslında ’asansör düşer’ tabiri yani kabinin bir boşluğa tamamen herhangi bir bağlantısı olmadan düşme olayı yoktur. Asansörlerin acil kurtarma fren tertibatları vardır paraşüt fren dediğimiz. Bunlar asansörün hızının yüzde 15 üzerine çıktığında, herhangi bir kayma durumunda bu fren tertibatının devreye girmesi gerekmektedir. Asansörde halat kopması gibi durumlar çok fazla karşılaşmadığımız, mümkün olmayan durumlar. Dediğim gibi bir kaydırma esnasında asansör mevcut hızının üzerine çıktıysa ve bu paraşüt fren tertibatı da çalışmıyorsa hızlı bir şekilde yere çakılacaktır. Bu tip olaylar da kamuoyunda düşme olarak bilinmektedir. En başından bahsettiğimiz gibi asansörün yıllık periyodik kontrolleri yapılmış ise ve aylık periyodik bakımları yetkili firmalar tarafından yapılıyorsa asansörün düşmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı. (İHA)

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asansör bakım
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