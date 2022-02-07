ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımında son durum nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz ay yapılmıştı. Personel alımı başvuruları sözlü sınavı Ankara'da gerçekleştirilecek. ASDEP personel alımı sözlü sınav detayları paylaşıldı. Adayların yanlarında anlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurması gerekli. Peki ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASDEP PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, personel alımı sonucunun ne zaman belli olacağını henüz açıklamadı. Sınava katılacak adaylar, sınavla ilgili bilgileri Bakanlığın, 'www.aile.gov.tr' adresinden görüntüleyecek.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

ASDEP PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

ASDEP personel alımı sözlü sınav Ankara'da yapılacak. Sözlü sınava katılma hakkı olan ancak sınava katılmayan adaylar başarısız sayılacak ve değerlendirilmeyecek. Sözlü sınavda sınav kurulu tarafından tutanak tutulacak. Bunun dışında sesli ya da görüntülü kayıt alınmayacak.

Adayların, sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurması gerekiyor. Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlıdır ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak ya da herhangi bir öncelik teşkil etmez.



