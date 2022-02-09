Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 10-20 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Açıklamaya göre, sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılacak. Peki ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP sonuçlarında son durum nedir?

ASDEP PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman belli olacağıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Sınava girecek olan adaylar, sınavla alakalı bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfası olan, 'www.aile.gov.tr' adresinden öğrenecek.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuruda bulunan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

ASDEP PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVIN DETAYLARI NELER?

Söz konusu sınav sözlü olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava katılmaya hak kazandığı halde sınava gelmeyen adaylar başarısız sayılacak ve değerlendirilmeyecek. Sınav aşamasında sınav kurulunun tutacağı tutanağın dışında görüntülü ya da sesli kayıt alınmayacak. Sınava gelen adayların yanında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunması gerekiyor.

Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olacak. Sonraki sınavlar için müktesep hak ya da herhangi bir öncelik teşkil etmeyecek.



