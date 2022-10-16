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ASELPOD için gece veya gündüz hiç fark etmiyor! Yeni nesil savaş uçakları için de geliştirilecek

16.10.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASELSAN'ın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının gece, gündüz ve her türlü hava şartında operasyonel etkinliğini artırmak için geliştirdiği ASELPOD Hedefleme Sistemi dikkat çekiyor. Pilotun elektronik gözü olan ASELPOD, gündüz ve gece şartlarında yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayabiliyor. Yeni nesil savaş uçakları için hedefleme sistemi geliştirmeyi planlayan ASELSAN, gelecek yıl ise öz kaynaklı önemli bir projeye başlayacak.

ASELPOD için gece veya gündüz hiç fark etmiyor! Yeni nesil savaş uçakları için de geliştirilecek

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii firmaları arasında yer alan ASELSAN, önemli projeler üretiyor ve ürün gamına ülke savunmasına katkı sağlayan önemli sistemler ekliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle başlatılan proje sonucunda ortaya çıkan sistemler Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 uçaklarında etkili biçimde kullanılıyor. ASELSAN'ın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının gece, gündüz ve her türlü hava şartında operasyonel etkinliğini artırmak için geliştirdiği ASELPOD Hedefleme Sistemi de dikkat çeken ASELSAN sistemleri arasında bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, hava platformuna entegre edilen elektro-optik sistemlerin geliştirilmesine ve üretimine 1990'larda başlayan ASELSAN'ın ürün gamındaki hava elektro-optik sistemlerden CATS ve ASELPOD yüksek adetlerle seri üretim rakamlarına ulaştı ve bunlar sahada aktif olarak kullanılıyor.

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PİLOTUN ELEKTRONİK GÖZÜ

ASELPOD, sahip olduğu yüksek performanslı termal ve gündüz kameraları ile gündüz ve gece şartlarında hava-hava ve hava-yer modları ile yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayabiliyor, üstün menzil performansıyla yer ve hava hedeflerini oldukça uzak mesafelerden tespit ve teşhis edebiliyor. Takip edilen hedeflere ait konum bilgileri hesaplanıyor ve ekranda pilota sergileniyor. Çift dalga boylu lazer mesafe ölçüm sistemi ile savaş ve eğitim modunda hedeflere ait konum, rota bilgileri ve hedefin hızı yüksek doğruluk ile hesaplanabiliyor.

ASELPOD taarruz gerçekleştirmek için hem GPS güdümlü bombaları hedefe yönlendirebiliyor hem de lazer işaretleme sistemi aracılığı ile lazer güdümlü mühimmatları hedefe gönderebiliyor.

Bu özelliklerin yanı sıra ASELPOD hedefleme sistemi; lazer aydınlatma sistemi ile gece görüş cihazlarına hedef gösterme, çoklu hedefi termal ve gündüz kamera görüntülerinde takip etme, istihbarat, görev sonuç ve harp hasar değerlendirme işlevi için sayısal video kaydetme, lazer nokta izleme birimi ile harici lazer kaynakları ile işaretlenen hedeflere kilitlenilmesi, ataletsel izleyici ile hedefin engellendiği durumlarda hedefin üzerinde kalma gibi işlevler ile muharip uçaklarda yüksek performans sergiliyor.

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PARÇALARI YERLİLEŞTİRİLDİ, İHRAÇ EDİLDİ

ASELPOD Türk Hava Kuvvetlerine hizmet vermenin yanında yurt dışı anlaşmalarıyla ihracat kapılarını da açtı.

Millileştirme hareketi kapsamında ASELPOD'un yurt dışı üretimli parçaları yıllar içerisinde yerini yerli üretime bıraktı.

ASELPOD hedefleme sistemlerinin hem yurt içinde hem yurt dışında yakaladığı başarının devamı için geliştirme ve iyileştirme çalışmaları ASELSAN tarafından yürütülüyor.

ASELPOD-2 PROJESİ

Şirket, bu kapsamda gelecek yıl yeni nesil savaş uçakları için öz kaynaklı ASELPOD-2 Projesi'ne başlayacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan türk hava kuvvetleri
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