GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN'ın "millileştirme" konusundaki iddiası ve bunlara ulaşmak için birlikte çalıştığı firmalardan beklentileri 2 bin sanayiciyle paylaşılacak.

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, 5 Şubat Salı günü Congresium Ankara'da düzenleyeceği Güç Birliği Zirvesi'nde, tasarım ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla bir araya gelecek.

ASELSAN tarihinde ilk kez düzenlenen ve bundan sonra her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan etkinliğin bu yılki teması "millileştirme" olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında ASELSAN vizyon paylaşımının yanı sıra tema ile uygun olarak, mevcut ve gelecekte planlanan ASELSAN millileştirme çalışmaları aktarılacak.

Zirveye, başta Ankara olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Konya gibi Türkiye’nin birçok yerinden büyük çoğunluğu KOBİ niteliğinde firmalardan oluşan 2 bine yakın sanayi temsilcisi katılacak.

Katılımcı sayısının Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden, ASELSAN'ın yurt içi iştiraklerinden, Savunma Sanayii Başkanlığı, KOSGEB, Kalkınma Ajansı gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi gibi Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kümelerden, sanayi ve ticaret odalarından temsilcilerle 2 bin 500’ün üzerine çıkması bekleniyor.