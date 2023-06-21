Asgari ücret, emekli ve memur zammı mesajları... Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk kez AK Parti grubunda konuşuyor! Kılıçdaroğlu'na 16'lı masa göndermesi

Demokrasi mücadelemize omuz veren tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Seçimleri muhteşem bir zaferle noktalamanın sevinci içindeyiz.

Beraber omuz omuza mücadele verdiğimiz Devlet Bahçeli'ye ve tüm ülkücü kardeşlerimize Sayın Erbakan'a ve bütün milli görüşçülere şükranlarımı sunuyorum.