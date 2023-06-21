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  4. Asgari ücret, emekli ve memur zammı mesajları... Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk kez AK Parti grubunda konuşuyor! Kılıçdaroğlu'na 16'lı masa göndermesi

Asgari ücret, emekli ve memur zammı mesajları... Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk kez AK Parti grubunda konuşuyor! Kılıçdaroğlu'na 16'lı masa göndermesi

21.06.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Seçimler sonrası ilk kez AK Parti grubuna başkanlık yapan Erdoğan'ın asgari ücret, emekli ve memur zammıyla ilgili de değerlendirmeler yapması bekleniyor. Erdoğan, sözlerine milletvekili seçilen partilileri tebrik ederek başladı. Kılıçdaroğlu'na da 16'lı masa göndermesi geldi.

Asgari ücret, emekli ve memur zammı mesajları... Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk kez AK Parti grubunda konuşuyor! Kılıçdaroğlu'na 16'lı masa göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli mesajlar veriyor. En kritik seçimlerinden birinden zaferle çıktıklarını belirten Erdoğan, 'Teşkilatımın tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum' dedi.

İŞTE ERDOĞAN'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKAN KISIMLAR...

  • Milletvekili seçilen arkadaşlarımı kutluyorum. Memlekete hizmet konusunda kolaylıklar diliyorum.

  • Demokrasi mücadelemize omuz veren tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Seçimleri muhteşem bir zaferle noktalamanın sevinci içindeyiz.

  • Beraber omuz omuza mücadele verdiğimiz Devlet Bahçeli'ye ve tüm ülkücü kardeşlerimize Sayın Erbakan'a ve bütün milli görüşçülere şükranlarımı sunuyorum.

  • Uğradıkları onca hakarete rağmen demokrasiye sahip çıkan depremzedelere teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteklerini asla unutmayacağız.

'KURDUKLARI MASA KUMAR MASASINDAN ÖTEYE GEÇEMEDİ'

  • Kılıçdaroğlu şimdi de 16'lı masa diyor. Masanın ortaklarını artırman netice vermez. Bu millet irade ister, eser ister, hizmet ister.

  • Kurdukları masa kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedi. Sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı bu ucube sistemi millete dayattılar. Sonucu da ortadadır....
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