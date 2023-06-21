Asgari ücret, emekli ve memur zammı mesajları... Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk kez AK Parti grubunda konuşuyor! Kılıçdaroğlu'na 16'lı masa göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli mesajlar veriyor. En kritik seçimlerinden birinden zaferle çıktıklarını belirten Erdoğan, 'Teşkilatımın tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum' dedi.
Milletvekili seçilen arkadaşlarımı kutluyorum. Memlekete hizmet konusunda kolaylıklar diliyorum.
Demokrasi mücadelemize omuz veren tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Seçimleri muhteşem bir zaferle noktalamanın sevinci içindeyiz.
Beraber omuz omuza mücadele verdiğimiz Devlet Bahçeli'ye ve tüm ülkücü kardeşlerimize Sayın Erbakan'a ve bütün milli görüşçülere şükranlarımı sunuyorum.
Kılıçdaroğlu şimdi de 16'lı masa diyor. Masanın ortaklarını artırman netice vermez. Bu millet irade ister, eser ister, hizmet ister.