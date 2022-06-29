Asgari ücret toplantısı günü ve saati merak konusu oldu. Vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Gerçekleştirilecek görüşmeler sonucunda zam oranı da belli olacak. Peki Asgari ücret toplantısı 2022 ne zaman? Asgari Ücret Komisyonu saat kaçta toplanacak? Ayrıntılar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Komisyonu 29 Haziran 2022 Çarşamba (bugün) saat 14:00'te toplanacak.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon zam oranını görüşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'asgari ücret' ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Geçen yılın aralık ayında yapılan görüşmeler ile 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.



