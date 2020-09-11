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Aşı gönüllüsü koronaya yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Endonezya’da potansiyel Covid-19 aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı. Yetkililer aşı sonrası bağışıklığın gelişmesi için bir süre evde kalması gereken deneğin protokollere uymayarak seyahat yaptığını açıkladı.

Aşı gönüllüsü koronaya yakalandı

Endonezya’da, Çinli şirkete ait potansiyel yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı olan bir gönüllü deneğin testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Covid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Bandung kentindeki gönüllü insan denemeleri çalışmasında Covid-19 aşısı olan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

PROTOKOLLERE UYMADI

Rusmil, gönüllü kişinin, aşı sonrası vücudun bağışıklık kazanması için belirli süre evde kalınması protokollerine uymayarak şehirlerarası yaptığı seyahat nedeniyle Covid-19’a yakalandığını ifade etti.

"VİRÜS AŞI KAYNAKLI DEĞİL"

Söz konusu kişinin aşı testinden virüsü kapmadığını vurgulayan Rusmil, ikinci aşı testi sonrası bağışıklık için 2 hafta bekleme süreleri olduğunu, gönüllülerin sağlık durumuna ilişkin de 6 ay gözleme ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

2 BİN GÖNÜLLÜ

Endonezya, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma ortaklığında 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Covid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

YILBAŞI KULLANIMA SUNULMASI PLANLANIYOR

Çinli şirkete ait aşıyı ülkede ocak ayında kullanıma sunmaya hazırlanan hükümet, 2021 yılı sonuna kadar da 300 milyon doz aşı tedarik etmeyi planlıyor.

Son dönemde günlük vaka sayısı ortalamasının 3 binin üzerine çıktığı Endonezya’da, toplam vaka sayısı 207 bin 203’e ulaşırken ölenlerin sayısı 8 bin 456’ya, iyileşenlerin sayısı 147 bin 510’a yükseldi.

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