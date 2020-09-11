Aşı gönüllüsü koronaya yakalandı

Endonezya’da, Çinli şirkete ait potansiyel yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı olan bir gönüllü deneğin testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Covid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Bandung kentindeki gönüllü insan denemeleri çalışmasında Covid-19 aşısı olan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

PROTOKOLLERE UYMADI

Rusmil, gönüllü kişinin, aşı sonrası vücudun bağışıklık kazanması için belirli süre evde kalınması protokollerine uymayarak şehirlerarası yaptığı seyahat nedeniyle Covid-19’a yakalandığını ifade etti.

"VİRÜS AŞI KAYNAKLI DEĞİL"

Söz konusu kişinin aşı testinden virüsü kapmadığını vurgulayan Rusmil, ikinci aşı testi sonrası bağışıklık için 2 hafta bekleme süreleri olduğunu, gönüllülerin sağlık durumuna ilişkin de 6 ay gözleme ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

2 BİN GÖNÜLLÜ

Endonezya, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma ortaklığında 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Covid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.