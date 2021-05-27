Aşı kartı nasıl alınır? İşte HES ve e-Devlet üzerinden aşı kimliği oluşturma sayfası

Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa “Hesabım” bölümünden tanımlama yapabilecek.

Telefonunuzda bulunan HES uygulamasını açın. Öncelikle yurtdışı için HES kodu bölümünde pasaportunuzu tanımlayın. Bu işlem için hesabım bölümünden pasaport tanımlanması gerekiyor. Ardından “Pasaportlarım”a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girin. Ana ekrana dönerek “Kovid-19 aşı bilgilerim” kutucuğu seçin.

17 Mayıs’tan itibaren kademeli normalleşmeye geçiş ile birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını olanlara sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bununla birlikte vatandaşlar e-devlet üzerinden aşı kartı başvurusunda bulunabiliyordu. Sağlık bakanlığı HES uygulaması üzerinden de kolaylıkla aşı kimliği oluşturulabileceğini duyurdu.

Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

AŞI KARTI OLANLAR YURT DIŞINA ÇIKABİLECEK Mİ?

Tüm dünya Kovid-19’a karşı önlemler alırken özellikle seyahatle ilgili sıkı tedbirler alınmaya başladı. Avrupa’ya seyahat için aşı şartı aranırken, HES uygulaması üzerinden alınan aşı kartı alan vatandaşlar yurt dışı seyahatlerinde de bu kimlik kartlarını kullanabilecek. Hangi ülkeye seyahat edilirse orada pasaport numarası okutulduğunda kişinin ne zaman aşı olduğu, kaç doz Kovid-19 aşısı olduğuna dair bilgilere erişim sağlanabilecek.

Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız’a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, “Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, ‘x kişisine aittir”. Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur” ifadeleri yer alıyor.



