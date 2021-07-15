Aşı olanlar iPhone 12 kazanma fırsatı yakalayacak

Çekya Başbakanı Andrej Babis tarafından açıklanan bir kampanyaya göre Covid-19 aşısı olan kişilere çekilişle iPhone 12 verilecek. Böylece daha fazla kişinin aşı olması amaçlanıyor. Başlatılacak olan bu kampanya ile birlikte aşı vurulmuş olan kişilere spor ayakkabı, Steam cüzdan kodu ve iPhone 12 verilecek.

Birçok ülke aşılama konusunda ne yazık ki vatandaşlarını yeterince ikna edemiyor. Nüfusun en az yüzde 70 gibi bir bölümü aşı olursa sürü bağışıklık kazanılmış oluyor. Neredeyse tüm ülkeler bu seviyeye gelmeye çalışıyor.

Avrupa ülkeleri, bazı Asya ülkeleri ve Yeni Zelanda ile birlikte Avustralya aşı konusunda iyi bir performans sergiledi. Fakat Çekya 10,5 milyon nüfusunun yaklaşık olarak 3,8 milyonunu aşıladı. Sürü bağışıklığı için istenilen seviyelere henüz ulaşılamadı.

Yapılan kampanyanın aşı olan kişi sayısında artış sağlaması bekleniyor. Böylece ülkede pandemi şartları tamamen ortadan kaldırılabilir. Fakat Çekya vatandaşları buna pek sıcak bakmıyor. Her ne kadar kampanyalar olumlu etki etse bile yine de birçok kişi yasaklara karşı gösteriler düzenliyor.

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