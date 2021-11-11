Aşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptı

İngiltere Sussex'te hamile olduğu için Covid aşısını reddeden ve virüse yakalandıktan sonra komadayken doğum yapan 21 yaşındaki genç anne, bir ay sonra kızıyla ilk kez tanıştı.

Lane, üçüncü trimesterde komaya girdiğinde Covid'e yakalandı. Covid aşısını reddetmişti, ancak 'nefes darlığı' nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak bebeğinin doğumuna tanık olacak kadar bilinci yerinde değildi.

O sırada hamileliğinin sekizinci ayında olan Lane, vücudunun iyileşmesine yardımcı olmak için acil sezaryenle doğuma alındı. Ancak doktorlar, onu hayatta tutabilmek için onu uyarılmış bir komada tutmaya karar verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Üçüncü trimesterde doktorlar tarafından yapay komaya sokulan Lane, üç hafta sonra kızıyla ilk kez tanıştığında gözyaşlarını tutamadı.

HERKESİN AŞI OLMASINI İSTİYOR

Çevresindekilerin de etkisiyle aşı olmayı reddeden kadın şimdi bütün hamile kadınları aşı olmaya teşvik ediyor.

Saskia'nın 41 yaşındaki annesi Becky Knight, "Saskia'ya hamileyken gestasyonel diyabet teşhisi kondu ve bebeğine zarar vereceği düşüncesiyle aşı olmak istemedi. Onu aşı olması için teşvik ettim ama ne yazık ki ilk aşısını Kovid'e yakalanmadan birkaç gün önce oldu, bu yüzden etkili olmadı. Başta kendini bitkin ve yorgun hissetti ama sonunda nefes almada zorluk yaşamaya başladı ve sonunda yoğun bakıma alındı. Doktorlar onu hayatta tutabilmek için onu tıbbi olarak uyarılmış komaya soktu. Vücudunun dinlenmesi ve iyileşmesi için bunu yaptıklarını söylediler. Hepimiz kesinlikle harap olduk. Covid'i olduğu için göremedik bile. Sonunda uyandığında kafası aşırı derecede karışmıştı ve ne olduğunu anlamamıştı. Koma halindeyken, onu yalnızca görüntülü aramalarla görebildik ve onu o halde görmek bizi mahvetti.'' şeklinde konuştu.

İYİ OLANA KADAR GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

Bebeğini ilk defa kucağına alabilen Saskia, bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak.



