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Sosyal medyadaki bilgilere inanıp aşı olmadı, ölümden döndü

18.10.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 38 yaşındaki bir adam sosyal medyadaki aşı karşıtı söylentilere inanınca aşı olmadı. Koronavirüse yakalanıp bir hafta yoğun bakım ünitesinde kalan 38 yaşındaki Seval Garip, "Adeta nefes alamıyorsunuz, ceset gibi oluyorsunuz. Yoğun bakımdaki cihazlar ve sağlık görevlilerinin ilgisi olmasa insan hayatta kalamaz. Çok pişmanım lütfen aşıyı ihmal etmeyin" dedi.

Bursa’da serbest meslekle uğraşan 38 yaşındaki Seval Garip, sosyal medyada aşı karşıtı söylemlere inanarak aşı olmadı. Geçtiğimiz hafta evde rahatsızlanan ve Mudanya Devlet Hastanesi’ne başvuran Garip’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma kaldırılan Garip, bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındı. Evli ve bir çocuk babası Seval Garip’in 5 aylık hamile eşi de aşısını yaptırmadı. Kendisi ve eşi adına büyük pişmanlık duyan Garip, herkesin bir an önce aşı yaptırması için çağrıda bulundu.

"HERKESİ AŞILARINI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

38 yaşındaki Seval Garip, yaşadığı süreci özetledi. 2 hafta önce rahatsızlandığı belirten Garip, “Evde bir süre kaldıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi’ne geldim. Normal serviste birkaç gün yattıktan sonra fenalaştım ve yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda insanlarla nasıl ilgilenildiğini, hastalara şefkatle yaklaşıldığını izah edemem. Hepsine çok minnettarım” dedi.

Aşıyı neden olmadığından söz eden Garip, “Sosyal medya ve farklı mecralarda aşının sonrasındaki dönemde yan etkileri ve insana zarar vereceği yönündeki düşüncelerim oluştu. Tabi insanın bu hastalığı derinden yaşadıktan sonra düşüncelerin bir önemi kalmıyor. Aşının yan etkisi varsa, şu ana kadar kullandığım ilaçlar o aşının yüz katıdır. Ben herkesi şiddetle aşılarını olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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"BİR CESET GİBİ OLUYORSUNUZ"

Koronavirüs sürecinde nefes alamadığını anlatan Garip, “Nefes almakta zorlanmak değil, adeta nefes alamıyorsunuz. Buna mukabil takatiniz kalmıyor. Bir ceset gibi oluyorsunuz. Yoğun bakımdaki cihazlar, ilgi alaka olmasa insan sanırım hayatta kalamaz” ifadelerini kullandı.

Evli, 2 yaşında bir çocuk babası olduğunu ve eşinin de 5 aylık hamile olduğunu vurgulayan Garip, “Eşim 5 aylık hamile. Onlar da pozitif oldular. Eşimin aşıyı doğumdan sonra olmasını telkin etmiştim. Bunun için de çok pişman oldum. Kimse aşıyı ihmal etmesin” dedi.

“SOSYAL MEDYADA ÇOK FAZLA BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR"

Mudanya Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Burçin Mercangöz de hastanın durumunu değerlendirdi. Herkesin aşı olması gerektiğini bir kez daha altını çizen Mercangöz, “Seval Bey 38 yaşında genç bir hastamız. Zorlu bir yoğun bakım tedavisinin ardından servise çıkardık. Hastamız yoğun bakıma yattığı andan itibaren aşı olmadığına dair pişmanlığını sürekli dile getirdi. Şu an yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu hem genç hem de aşısızlar. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Seval beyin kafasını karıştıran bu bilgi kirliliği olmuş. Biz de sevdiklerimizi gözü yaşlı arkada bırakmak istemiyorsak aşısı olan bu hastalığa karşı hepimiz aşımızı olalım” şeklinde konuştu.

Hastanın ilk geldiğinde solunum sıkıntısı ile servise yatırıldığını ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma aldıklarını dile getiren Mercangöz, “Yoğun bakım süreci yaklaşık bir hafta sürdü. Solunum sıkıntısı çoktu ama tedaviye genç olmasının da etkisiyle olumlu cevap verdi. Bugün de iyi olması üzerine servise çıkartıldı. Bundan sonra hastanede ne kadar kalacağını bilemiyoruz. Covid hemen öyle tedavi edilecek ve normale dönüşün hızla sağlanabileceği bir hastalık değil. Ne kadar genç olursanız olun tedavi süreci de biraz uzun” dedi.

Kaynak: İHA

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koronavirüs (Covid-19) Bursa koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bende karşı çıkıyordum ama baktım ki olacak gibi değil aşımı oldum şuan bir sıkıntı yok bakalım

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