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Aşı yaptırdıktan sonra maske takılmalı mı? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

11.06.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdıktan sonra da maske takılması gerektiğini belirterek, "İstediğimiz şey (virüsün) bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini (henüz) bilmiyoruz." dedi.

Aşı yaptırdıktan sonra maske takılmalı mı? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.

MASKE TAKILMALI MI?

"Mevcut aşılar, virüs bulaşması halinde ciddi hastalıkları veya ölümü önlemede çok iyi." diyen Harris, iki doz aşı yaptıranların maske takmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Harris, "İstediğimiz şey (virüsün) bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini (henüz) bilmiyoruz. Yani, maskenizi takmak yakın temasta olduğunuz, kalabalıkta olduğunuz veya kapalı bir alanda olduğunuz anlarda ve bu kapalı alandan çıkamayacağınız yerlerde bulaşmayı önlemekle ilgili bir konu." diye konuştu.

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"MASKE RİSKİ AZALTIR"

Maske takılmasıyla Kovid-19'un varyantlarının bulaşma riskinin azalacağına işaret eden Harris, virüsün yayılmasını engellemek için sadece maske takmanın da yeterli olamayacağına dikkati çekti.

Harris, sosyal mesafe kurallarına uyulması, kalabalıklardan ve kapalı alanlardan kaçınılması, dışarı çıkıldığında her türlü önlemin alınması ve odaların havalandırılması gibi tüm genel halk sağlığı önlemlerine riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Harris, bilim insanlarının aşıların bulaşmayı azaltmaya yardımcı olup olmayacağını henüz bilmediğini yineleyerek, "(Aşıların) buna yardımcı olduklarını ancak her şeyi yapmadıklarını düşünüyoruz. Bu yüzden sizden diğer önlemleri almanızı istedik." ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN AŞI MİKTARI

DSÖ'ye bildirilen rakamlara göre, dünya genelinde 2,16 milyar doz Kovid-19 aşısı uygulandı, toplam vaka sayısı 174 milyona, ölü sayısı da 3,8 milyona ulaştı.

Örgütten 21 Mayıs 2021'de yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısının DSÖ'nün teyit ettiği rakamın 2 ila 3 kat fazlası olabileceği bildirilmişti. (AA)

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