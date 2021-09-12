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Aşı yaptırmayan ilkokul öğretmeni koronavirüse yenik düştü

12.09.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de koronavirüse yakalanan öğretmen, hastanede hayatını kaybetti. İlkokul öğretmeninin koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Aşı yaptırmayan ilkokul öğretmeni koronavirüse yenik düştü

Kırıkkale'de İsmail Üstüner İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Tahsin Tunç (55) korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evli ve 1 çocuk babası 55 yaşındaki Tahsin Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tunç'un vefat haberi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İlkokul 1. sınıf öğretmeni Tunç'un Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Tunç'un cenazesi, Gürler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Tunç'un ailesi ve meslektaşları katıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kırıkkale
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