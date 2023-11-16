Aşık kargocudan görülmemiş jest! 850 bin liralık telefon çalıp, sevgilisine otomobil aldı

Adana'daki bir kargo şirketinin çalışanı Azim G., alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasına teslim etmesi gereken 850 bin lira değerindeki 33 cep telefonu bulunan koliyi çaldı. Şüpheli, telefonları satıp elde ettiği paranın 400 bin lirasıyla da sevgilisi İ.G.'ye otomobil satın aldı.

Durumu fark eden mağaza müdürü, polise ihbarda bulundu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, şüphelinin cep telefonlarının bulunduğu koliyi alışveriş merkezinden çıkardığı anlar güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis, şüphelinin Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunda cep telefonlarını çalmadığını öne süren Azim G., evdeki aramada çalıntı 5 cep telefonu ele geçirilince, suçunu itiraf etti.

'HABERİM YOKTU'

İfadesine başvurulan İ.G. ise "Hırsızlıktan haberim yoktu. Otomobili hediye ettiğini sandım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azim G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin satın aldığı otomobile ise tedbir kararı uygulandı.

(DHA)





