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  4. Aşiret mahallesine denetimde şok görüntüler! Uyuşturucu satışına darbe

Aşiret mahallesine denetimde şok görüntüler! Uyuşturucu satışına darbe

09.11.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 'Cono' aşiretinin yaşadığı mahalleye denetim yapıldı. Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalledeki denetimde çok miktarda uyuşturucu, silah, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ile şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi. Denetim kapsamında objektiflere yansıyan görüntüler dikkat çekti.

Aşiret mahallesine denetimde şok görüntüler! Uyuşturucu satışına darbe

Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Cono' aşiretinin yaşadığı Ulutbatlı Hasan Mahallesi’nde uygulama yaptı.

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Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalledeki denetime; terörle mücadele, asayiş, özel harekat ve trafik denetleme ekipleri de destek verdi.

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Şüpheli görülen araç ve adreslerde aramalar yapılırken, özel harekat ekipleri ise uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

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Aramalar sonucu 8 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait 70 dolu fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira ile şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

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Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi de gözaltına aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana aşiret

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