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  4. Aşırı sıcaklardan o da bunaldı! ABD’de bir ayı, serinlemek için jakuziye girdi

Aşırı sıcaklardan o da bunaldı! ABD’de bir ayı, serinlemek için jakuziye girdi

31.07.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de aşırı sıcaklardan bunalan ayı, çareyi bir evin jakuzisine girerek serinlemekte buldu. Evin bahçesinde bulunan jakuziye giren ayının görüntüleri izleyenleri şaşırttı.

ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentine bağlı Burbank semtinde bir ayı, aşırı sıcaklardan bunalınca çareyi soğuk sularda buldu.

Ülkede etkili olan aşırı sıcaklarda bir ayı, evin bahçesinde bulunan jakuziye girdi.

Jakuzide serinleyen ayı, rahat bir nefes aldı.

İhbarı alan polis, evin bahçesine geldiğinde ayıyı duvarın üzerinden ağaca doğru yönelmiş bir şekilde bulduklarını açıkladı.

Burbank Polis Departmanı ayıların evlere yaklaşmaları için bölge halkına çöp ve yiyeceklerini kilitli bir alanda tutmaları uyarısı yaptı. (İHA)

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