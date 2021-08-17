Aşırı yaz sıcaklarından korunmanızı sağlayacak birbirinden şık şapkalar

Yazın bunaltıcı günlerinde güneşin zararlı ışınlarından korunmak için geniş siperliği bulunan şapkaları tercih etmek oldukça önemli. Özellikle, vaktinin çoğunu deniz kenarında veya açık alanlarda geçirenlerin mutlaka şapka kullanmaları gerekiyor. Elbette tarzını ve şıklığını konuşturmak isteyenler için farklı şapka seçenekleri mevcut. Sevdikleriniz ve kendiniz için tercih edebileceğiniz birbirinden şık şapka seçeneklerini sizin için bir araya getirdik.

1- Bu şapka ile güneş sizi etkileyemeyecek

Tarz bir görüntüye kavuşmanızı sağlayacak şık bir tasarıma sahip şapka terletmeyen özel dokuya sahip. Geniş korumalı erkek balıkçı şapkasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Rahat ve sportif bir görünüm için...

Beyazın sade şıklığından ve spor seçimlerden vazgeçemeyenlere özel hava alan özel kumaşa ve siperliğe sahip Adidas Bball 3s şapkaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Plajda ve havuz kenarında tarzını konuştur

Geniş koruyucu çerçevesi ile hem serin ve gölgede kalacak hemde tarz bir görüntü yakalayabileceksiniz. Hasır kovboy şapkasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Sevimli bir görünümle enerjinize yükseltin

Sahillerde ve açık alanlarda severek tercih edebileceğiniz özel dokumaya sahip Mabor kurbağa tasarımlı kadın şapkasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Çiçek desenleri içinizi ferahlatacak

Katlanabilir özelliğe sahip bu çiçek desenli şapkayı deniz kenarında ya da günlük yaşantınızda kombinlerinize dahil edebilirsiniz. Geniş kenarlı ve Uv korumalı, Pretyzoom kadın güneş şapkasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Aykırı ve sportif bir tarz için...

Özel dikişli, ön eğimli kaskete sahip şapka orta kalınlıkta kumaşı ile her mevsim kullanıma uygundur. Perlotus düz siyah kot görünümlü şapkaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Yılın modasını yakalayın

Gün boyu kafanızdan çıkarmadan kullanabileceğiniz hafifliğe sahip dalmaçya desenli KESYOO şapkaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Zaman, mekân fark etmez; hasır şapkadan vazgeçilmez!

Boşluklu yapısı sayesinde nefes alabilen hasır malzemeden üretilen şapka kuşağı ile hoş ve şık bir tasarıma sahiptir. Havanızı değiştirecek BESPORTBLE hasır fötr şapkaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Pamuklu kumaş şapkalarla sportif bir görünüme kim hayır diyebilir?

Gabardin kumaşa sahip şapka; yüzde yüz pamuk dokuma ve özel dikiş yapısı ile kolay ve rahat bir kullanım deneyimi sunar. Kasket yazı detaylı özel batik tasarıma sahip Biggdesign anemoss şapkaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Sade sevenler burada mı?

Unisex özellikte ki şapkayı spor ve klasik kombinlerinizle değerlendirebilirsiniz. Kaliteli dikiş ve dokumaya sahip terletmeyen şapka, gün boyu konforlu bir kullanım imkanı sunar. Hafif ve katlanabilir esnek yapıya sahip New Era şapkaya BURADAN ulaşabilirsiniz.



