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Asırlık odun kazanında çay keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinde 100 yıldır odun ateşinde hazırlanan çay, tiryakilerine eşsiz bir lezzet sunuyor - Kahvehane işletmecisi Alim Körkan: "Burada çay bir asırdır odun ateşinde demlenir. Burada 100 yıldır hiçbir şekilde tüp kullanılmadı" - Muhtar Saim Özdemir: "Atalarımızdan, dedelerimizden kalan meşe odununda çay pişirme geleneğini biz de bugünlere getirdik"

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir kahvehanede odun ateşinde çay demleme geleneği bir asırdır yaşatılıyor. İlçe genelinde tiryakilerini ağırlayan kahvehanedeki çay, içenlere eşsiz bir lezzet yaşatıyor.

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Üşümüş Mahallesi'nin tek kahvehane işletmecisi Alim Körkan, 35 yıl önce devraldığı kahvehanedeki odunla ısınan kazanı değiştirmedi. Kendinden önceki 65 yıllık geleneği yaşatmak isteyen Körkan, müşterilerine odun ateşinde çay demlemeye devam etti.

Mahallede bu geleneğin sürdürülmesi üzerine kahvehanenin ünü ilçe genelinde yayıldı. Mahalleye gelen misafirler, odun ateşindeki çayı içmeden mahalleden ayrılmazken, mahalle sakinleri de gün boyu odun ateşinde demlenen çayın lezzetini yıllardır yudumluyor.

- "Meşe odununda çay ayrı bir lezzet"

Kahvehane işletmecisi Alim Körkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahvehaneyi 35 yıl önce devraldığında bazı tadilatlar yaptığını ancak geleneksel ocağa dokunmayı düşünmediğini söyledi.

Kahvehanenin odun ocağıyla ünlendiğini aktaran Körkan, "Bu yüzden 65 yıldan fazla sürede bana kadar gelen bu gelenek yaşasın diye ocağı bozmak istemedim. 35 yıldır da ben odun ateşinde yapıyorum, Yani burada çay bir asırdır odun ateşinde demlenir." dedi.

Meşe odununu ağır ve uzun süre yandığı için tercih ettiklerini ifade eden Körkan, şunları belirtti:

"Meşe odununda yapılan çayın lezzeti bir başka olur. Kahvemizin açık olduğu yıllardan bu yana, yani 100 yıldır hiçbir şekilde tüp kullanılmadı. Çay kazanımızın ocak bölümü odun yakılacak şekilde hazırlanmış. Sabahın erken saatlerinde kahvemizi açarız, odun kazanlı çay ocağımızı meşe odunu ile yakarız. Meşe odunlu çay kazanı, tüplü çay kazanına göre daha hesaplı ve tasarruflu olurken, çaya da ayrı bir lezzet veriyor. Daha önce mahallemize 2 kahve açıldı. Fakat oralar tüplü çay kazanı olduğu için müşterisi olmadı ve kapandı. Mahalleli ve dışarıdan gelen misafirlerimiz çayımızı içmeden mahallemizden ayrılmaz."

Üşümüş Mahallesi Muhtarı Saim Özdemir de odun ateşinde çayın mahallenin olmazsa olmaz geleneklerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mahallemizin tek kahvesi olan kahvehanemizde bugüne kadar kesinlikle hiç tüp ocağı kullanılmadı. Atalarımızdan, dedelerimizden kalan meşe odununda çay pişirme geleneğini biz de bugünlere getirdik. Dışarıdan gelenler kahvehanemizde çay içtiği zaman ilk kez çayın tadını bu kadar güzel aldıklarını söylüyor."

Kendisini ziyaret gelen misafirleri ilçe merkezinden Üşümüş Mahallesi'ne getiren Nurullah Çetintaş da "Daha önce de pek çok misafirimi buraya çay içmeye getirmiştim. Herkes burada içtiği çayı unutamadığını, bir daha gelmek istediğini söylüyor." diye konuştu.

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