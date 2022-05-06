Asiye Atalay'ı vahşice öldürmüştü! Katil Ümit Karakoyun'un arkadaşı anlattı: Cinayet sonrası geldi, 'karnım aç' dedi

Kahreden olay 4 Mayıs günü Esenler Oruç Mahallesi’nde yaşandı. 19 yaşındaki Asiye Atalay, saplantılı eski sevgilisi Ümit Karakoyun tarafından başından vurularak vahşice öldürüldü. Genç kız, dün gözyaşları arasında toprağa verilirken zanlı Karakoyun, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Cinayetten sonra arkadaşı Ç.E.'nin evine gittiği belirlenen Karakoyun'un olayda kullandığı silah, evde bir koltuğun arasına saklanmış şekilde bulundu.

''SİGARA ALDIK 'KARNIM AÇ' DEDİ''

Bununla birlikte Sabah'ın haberine göre, Ç.E. polise verdiği ifadede Ümit Karakoyun'un evine geldiğini ve sonrasında yaşananları aktardı. Ç.E., 'Sigara aldık. Ümit ve bir abi buraya geldi. Karnım aç dedi. Buraya geldik. Silahı belindeydi. Ben yerde oturdum. Ümit de buradaydı. Silahı ne yaptığını ben görmedim'' dedi.

Zanlı Ümit Karakoyun uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.



*Ümit Karakoyun'un arkadaşı Ç.E.

