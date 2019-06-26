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Aşk cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, evinin arkasındaki ağılda av tüfeğiyle vurulan çiftçi Mutlu Aysel'in (38) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan eşi Zeynep Aysel (35) ile ilişkisi olduğu öne sürülen ablasının damadı Erdal Ersoy'a (36) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Aşk cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, evinin arkasındaki ağılda av tüfeğiyle vurulan çiftçi Mutlu Aysel'in (38) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan eşi Zeynep Aysel (35) ile ilişkisi olduğu öne sürülen ablasının damadı Erdal Ersoy'a (36) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Olay, 3 Nisan 2018 tarihinde, Acıpayam'ın kırsal Bencik Mahallesi, Yenice mevkiindeki meydana geldi. Çiftçi Mutlu Aysel, evinin arkasındaki ağıldayken, karşıdaki otluk alandan av tüfeğiyle açılan ateş sonucu sağ omzu ve bacağına isabet eden saçmalarla vuruldu. Zeynep Aysel, eşinin kanlar içinde kaldığını görüp, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 1 çocuk babası Mutlu Aysel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aysel'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından bir gün sonra Bencik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KOYUN HASTA DEĞİLMİŞ
Soruşturma başlatan jandarma, ölen Aysel'in eşi Zeynep Aysel'in ifadesine başvurdu. Zeynep Aysel ifadesinde, "Ağıldaki hasta bir koyunun kulağını kesmiştim. Olay günü eşimi kontrol etmesi için ağıla çağırdım. Bu sırada nereden geldiği belli olmayan bir silah sesi duyuldu. Eşim, bir anda kanlar içinde kalıp yere yığıldı" dedi. Zeynep Aysel'in tedirgin davranışı üzerine şüphelenen jandarma, kulağı kesilen koyunu veterinere götürdü. Veteriner kontrolünde koyunun hiçbir hastalığının olmadığı belirlendi. Jandarma, çelişkili ifadesi nedeniyle Aysel'i tekrar gözaltına alıp, ifadesine başvurdu.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Jandarma, Aysel'in ifadesinden yola çıkarak cinayeti aydınlattı. Zeynep Aysel'in, ablasının kızıyla evli olan Erdal Ersoy (36) ile ilişkisinin olduğu, ikilinin rahat görüşebilmek için plan yapıp Mutlu Aysel'i öldürdükleri belirlendi. Jandarma, Ersoy'u da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aysel ve Ersoy tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE MAHKUM OLDULAR
İki sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar Zeynep Aysel ve Erdal Ersoy, öldürülen Mutlu Aysel'in yakınları ve sanık avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklardan Erdal Ersoy, "İşlemediğim suç nedeniyle cezaevinde yatıyorum. Bana komplo kuruldu" dedi.
Diğer tutuklu sanık Zeynep Aysel de olayın azmettiricisi olduğu iddialarını reddederek, "Olayla benim bir ilgim yok. Suçsuzum" diyerek, beraatini istedi.
Verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aysel ve Ersoy'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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