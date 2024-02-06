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  4. Asker eğlencesi kanlı bitti! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Asker eğlencesi kanlı bitti! 1 ölü, 1 ağır yaralı

06.02.2024 12:59 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde asker eğlencesinde kavga çıktı. Kavgada E.A.Ö. (30), Abdullah Erol’u (30) bıçaklayarak öldürürken, kardeşi M.A.E.’yi (20) ise ağır yaraladı.

Asker eğlencesi kanlı bitti! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Dehşete düşüren olay Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asker eğlencesinde çıkan kavgada E.A.Ö. (30), Abdullah Erol’u (30) bıçaklayarak öldürürken, kardeşi M.A.E.’yi (20) ise ağır yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralanan M.A.E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden Abdullah Erol adli tıp morguna sevk edildi.

Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından her yerde aranan şüpheli E.A.Ö, suç aletiyle birlikte yakalandı.

Şüpheli E.A.Ö çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kavga
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