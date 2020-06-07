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Askere gitmeden önce baba ocağını ziyaret etti, mahalle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesine İstanbul’dan askere gitmek için baba ocağını gelen gencin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, genci ziyarete gelen 70 kişiye ulaşarak test yaparken, mahalledeki bazı noktalar tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Askere gitmeden önce baba ocağını ziyaret etti, mahalle karantinaya alındı

İstanbul’dan askere gitmeden önce baba ocağı Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesinde baba ocağına gelen E.D., kendisini ziyarete gelen 70 kişiyle temasta bulundu. Daha sonra askerlik şubesine giden E.D.'nin burada yapılan testlerinde koronavirüs taşıdığı belirlendi. Filyasyon ekiplerinin çalışmaları sonucu E.D. ile temas edenler belirlenerek test yapıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin bazı noktalarını tedbir amaçlı karantinaya aldı.

Jandarma ekipleri mahallenin etrafında güvenlik önlemi alırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Diyarbakır'da koronavirüsü tespit edilmeyen tek ilçe unvanına sahip olan Kocaköy, bu vaka sonrası unvanını kaybetti.

(İHA)

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