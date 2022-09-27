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  4. Askeri bölgede yakalanmışlardı! Yunan polis ve sevgilisi için keşif talebi

Askeri bölgede yakalanmışlardı! Yunan polis ve sevgilisi için keşif talebi

27.09.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, birinci derece askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle haklarında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yunan polis memuru Valasoudis Manolis (42) ile sevgilisi Aheni Aohna’nın (29) yargılandığı davada, sanıkların avukatı olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Mahkeme sanıkların ifadesinin alınması için Yunanistan'a yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevap için beklenmesine, olay yerinde keşif talebinin değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Askeri bölgede yakalanmışlardı! Yunan polis ve sevgilisi için keşif talebi

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, sevgilisi Aheni Aohna ile alışveriş için 5 Aralık 2021'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapıp Edirne'ye geldi. Alışveriş yapan çift, aynı akşam özel araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Manolis ve Aohna, sınıra yakın Doyran köyünde askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle sınır devriyelerince gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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2 YILDAN 5'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çiftin cep telefonları ve üzerlerindeki dijital materyallerinin incelenmesinde, suç unsurlarına rastlanmadı. Çift, yargılama giderleri ve güvence bedeli olarak toplam 50 bin lira cezayla yurt dışına çıkış yasakları kaldırıldıktan sonra ülkelerine döndü.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Valasoudis Manolis ile Aheni Aohna hakkındaki soruşturması tamamlandı, hazırlanan iddianame 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Polis memuru ve sevgilisi için 'Askeri yasak bölgelere girmek' suçundan 2 yıldan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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'NAVİGASYON İLE GİTTİK'

Yunan polis memuru Manolis, ifadesinde, "Yunanistan'dan 5 Aralık öğle, Yunanistan saati ile 14.00 sıralarında, kız arkadaşım Aheni ile birlikte Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapıp alışveriş ve gezmek için geldik. Edirne'ye geliş amacım kız arkadaşımla birlikte gezmek ve alışveriş yapmaktı. Edirne merkezine geldikten sonra kafede bir süre oturduk, daha sonra kız arkadaşımla Yunanistan saati ile 16.30 sıralarında bir alışveriş merkezine gidip yemek yedik. Hava kararmaya başlayınca alışveriş merkezinden ayrıldık. Hava karardığı için Yunanistan'a dönecektik, telefonumda bulunan navigasyona yazarak yola çıktık. Çalıştığım ve yaşadığım yer İpsala Sınır Kapısı'na daha yakın olduğu için buradan çıkış yapacaktık, bu sebeple navigasyona yazarak Keşan'a doğru yola çıktık. Navigasyonun bizi götürdüğü şekilde devam ettik. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı, toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktı ve bizi durdurdular, benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdurdukları yerde araçtan indirdiler, benimle birlikte biraz ilerleyerek uzakta bulunan kırmızı renkli tabelaya fener tutarak gösterip, askeri yasak bölge olduğunu söylediler. Ancak ben askeri yasak bölgeye girdiğime dair herhangi bir tabela görmediğim için ve gösterdikleri tabela uzakta olduğu için askeri yasak bölgeye girdiğimi düşünmüyorum, çünkü tabeladan önce durmuştuk" diye konuştu.

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KEŞİF TALEBİ

Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya Valasoudis Manolis ile Aheni Aohna katılmadı. Sanıkların avukatı Mehmet Efe Tuna Öfkeli, Yunan müvekkillerinin askeri yasak bölgeye giriş yaptıkları yerde keşif yapılması talebinde bulundu.

Mahkeme sanıkların ifadesinin alınması için Yunanistan'a yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevap için beklenmesine, sanık avukatının olay yerinde keşif talebinin değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Edirne yunan
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