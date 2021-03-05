Askeri helikopter kazası sosyal medyanın gündeminde!

Türkiye’nin gündeminde yer alan helikopter kazasının ardından acı haber ile tüm ülke yasa boğuldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre şehit sayısı 11’e yükselirken, 2 asker yaralı. 15 Temmuz darbe girişimini önlemede önemli bir rolü olan 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’da şehitler arasında. Acı haberin ardından pek çok isim ise kendi sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi. İşte, sosyal medyada yer alan şehit paylaşımlarından bazıları…
Sosyal medya acı olayı paylaşıyor!
Bugün Bitlis’te öğle saatlerinde yaşanan uçak kazası sosyal medya gündemine oturdu. Acı haberin ardından pek çok isim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte, o mesajlar…
*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.
Emine Erdoğan: Bitlis’te askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağolsun.
Devlet Bahçeli: Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim’den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun.
Meral Akşener: Bitlis Tatvan'da askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun...
Kemal Kılıçdaroğlu: Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!
Süleyman Soylu: Bitlis Tatvan’da, helikopterin düşmesi sonucu Şehit düşen askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum...
Ekrem İmamoğlu: Bitlis’te düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.
Mansur Yavaş: Yine yüreklerimiz yandı. Bitlis'te askeri helikopterimizin düşmesi sonucu 9 askerimizin şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
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