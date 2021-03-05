Askeri helikopter kazası sosyal medyanın gündeminde!

Türkiye’nin gündeminde yer alan helikopter kazasının ardından acı haber ile tüm ülke yasa boğuldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre şehit sayısı 11’e yükselirken, 2 asker yaralı. 15 Temmuz darbe girişimini önlemede önemli bir rolü olan 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’da şehitler arasında. Acı haberin ardından pek çok isim ise kendi sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi. İşte, sosyal medyada yer alan şehit paylaşımlarından bazıları…

Sosyal medya acı olayı paylaşıyor!

Bugün Bitlis’te öğle saatlerinde yaşanan uçak kazası sosyal medya gündemine oturdu. Acı haberin ardından pek çok isim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte, o mesajlar…

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.