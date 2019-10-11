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Askeri kargo uçağı 8 kişiyle kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının zırhlı aracını taşıyan uçakta 8 kişi bulunuyordu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda, 8 kişinin bulunduğu bir askeri kargo uçağının kaybolduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Antonov tipi askeri kargo uçağı 4 kişilik mürettebatı ve 4 yolcusuyla öğlen saatlerinde Kuzey Kivu eyaletine bağlı Goma kentinden havalandı.

Mürettebatı Ukraynalı olan uçağın, bir buçuk saat sonra uçuş kontrol merkeziyle irtibatı kesildi.

Sinyal alınamayan uçağın, ülkenin doğusuna yaptığı 3 günlük ziyaretin ardından başkente dönen Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin zırhlı aracını taşıdığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri, hava koşulları nedeniyle uçağın düşmüş olabileceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
askeri cumhurbaşkanı KDC Kongo uçak yolcu

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