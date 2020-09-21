Askeri koşulların orta segment telefonu LG K42 tanıtıldı! İşte özellikleri

LG K42 özellikleriyle karşımıza çıktı. LG'nin LG Wing sonrası orta seviyeye odaklanan ilk telefonlarından biri olan LG K42, oldukça ilginç bir arka panel tasarımına ve zorlu koşullara dayanıklı kasaya sahip. Telefonun çerçeveleri ise oldukça inceltilmiş durumda. Çentik ise yok. bunun yerine telefonun ekranında bir ön kamera noktası var.

LG K42 ÖZELLİKLERİ İLE SEGMENTİNE GÖZ KIRPIYOR

LG K42'nin özellikleri arasında 6,6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde ön kamera deliğine sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranın HD+ çözünürlüğünde olması biraz can sıkıcı olabilir gibi görünüyor. Fakat son karar için inceleme testlerine bakmak gerek. LG K42'nin ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde. Telefon gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanı microSD kart desteği sayesinde artırılabiliyor. LG K42, birçok LG telefonunda olduğu gibi MIL-STD-810G askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. Böylece telefon pek çok zorlu durum ile başa çıkabiliyor. LG K42'nin bataryası ise 4000 mAh gücünde.