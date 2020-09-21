Askeri koşulların orta segment telefonu LG K42 tanıtıldı! İşte özellikleri

LG K42 özellikleriyle karşımıza çıktı. LG'nin LG Wing sonrası orta seviyeye odaklanan ilk telefonlarından biri olan LG K42, oldukça ilginç bir arka panel tasarımına ve zorlu koşullara dayanıklı kasaya sahip. Telefonun çerçeveleri ise oldukça inceltilmiş durumda. Çentik ise yok. bunun yerine telefonun ekranında bir ön kamera noktası var.
LG K42'nin özellikleri arasında 6,6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde ön kamera deliğine sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranın HD+ çözünürlüğünde olması biraz can sıkıcı olabilir gibi görünüyor. Fakat son karar için inceleme testlerine bakmak gerek. LG K42'nin ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde. Telefon gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanı microSD kart desteği sayesinde artırılabiliyor. LG K42, birçok LG telefonunda olduğu gibi MIL-STD-810G askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. Böylece telefon pek çok zorlu durum ile başa çıkabiliyor. LG K42'nin bataryası ise 4000 mAh gücünde.
LG K42'nin kameraları ise yeterli seviyede. İlginç bir şekilde tasarlanmış ve bakınca kamuflajı andıran bir görsellik sunan arka panelde, telefonun dörtlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar sırasıyla 13 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor. LG K42'nin parmak izi okuyucusu ise ne telefonun arkasında ne de ekranında bulunuyor. Parmak izi okuyucusu telefonun yan tarafında konumlanıyor. Bunun dışında telefonun yanında bir de Google Asistan tuşu var.
LG K42'nin fiyatı için LG'den herhangi bir bilgi verilmedi. Fakat yakın bir zamanda LG'nin bu bilinmezliği ortadan kaldıracağı düşünülüyor. LG K42'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. LG bir sürpriz yaparak tıpkı LG Velvet gibi LG K42'yi de Türkiye getirebilir deniliyor.
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