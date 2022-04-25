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Askeri malzeme almak için Türkiye'ye gelen Ukraynalı yetkili dolandırıldı: "Diplomatik sıkıntı yaşanmaması için..."

25.04.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna İçişleri Bakanlığında İletişim Başkanı olarak görev yaptığını ve Ukrayna adına Türkiye'de savunma anlaşmaları yapmaya yetkili olduğunu belirten Volodymyr Krakovetskyi askeri malzeme almak için geldiği Türkiye'de dolandırıldı. Krakovetskyi'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Askeri malzeme almak için Türkiye'ye gelen Ukraynalı yetkili dolandırıldı: "Diplomatik sıkıntı yaşanmaması için..."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Volodymyr Krakovetskyi, Ukrayna İçişleri Bakanlığında İletişim Başkanı olarak görev yaptığını, Ukrayna adına Türkiye'de savunma anlaşmaları yapmaya yetkili olduğunu bildirdi.

ŞİRKETTE GÖRÜŞTÜLER

Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu savunma ve insani yardım malzemelerinin temini için görevlendirildiğini aktaran Krakovetskyi, M.Ö. ve K.A'nın, ihtiyaç duyulan silah ve insani yardım malzemelerinin kendileri tarafından tedarik edilebileceğine yönelik birer e-posta gönderip iletişim numarası bıraktıklarını söyledi.

Krakovetskyi, 4 Mart'ta kendisini M.Ö. adına arayan bir kişiyle telefonla görüştüğünü, bu kişinin Çankaya'da adresini verdiği şirkette buluşmak için randevulaştıklarını aktardı.

Şirkette yaptığı görüşme hakkında bilgi veren Krakovetskyi, şunları söyledi:

"Ertesi gün K.A. isimli şahsın şirketine gittik. Burada miğfer ve çelik yelekler üzerine görüştük, fiyatlarını belirledik. Bu şahıs bana 1 hafta içerisinde 5 bin adet çelik yelek ve miğferi teslim edeceklerini söyledi. Bu anlaşma 5 milyon dolar tutarındaydı. Bu arada K.A. isimli şahıs bana çelik yelek ve miğferin tek başına yeterli olmayacağını, istersek silah da satabileceğini söyledi. Bu silahları ise doğrudan Türkiye üzerinden Ukrayna'ya değil de diğer ülkeler üzerinden, örneğin Polonya üzerinden bize satabileceğini ve teslim edebileceğini söyledi."

5 MİLYON DOLARA YAKIN PARA YATIRDI

Söz konusu askeri malzemelerin satın alınmasıyla ilgili anlaşmanın ardından farklı zamanlarda K.A'nın verdiği hesaplara 4 milyon 607 bin 572 dolar yatırdığını belirten Krakovetskyi, bu kişiler vasıtasıyla askeri malzeme satışı yapan başka kişilerle de görüştüğünü belirtti ve bu görüşmelere ilişkin detaylar verdi.

Bir süre sonra K.A. ile irtibatının kesilmeye başladığını öne süren Krakovetskyi, "Herhangi bir materyal teslimatı olmadı, bir süre sonra irtibatımız tamamen kesildi. Ben kendisiyle görüşmek istediğimi ileten bir mesaj gönderdim. Kendisine ödediğim paraları geri ödemesini istedim. Ancak bir cevap alamadım." dedi.

Ukrayna ile Türkiye arasında diplomatik sıkıntı yaşanmaması için K.A'yı iki gün önce tekrar aradığını belirten Krakovetskyi, şöyle devam etti:

"Kendisine neden teslimatı yapmadığını sordum. O da yurt dışında olduğunu, çarşamba günü döneceğini ve yüz yüze görüşeceğimizi söyledi ancak kendisi ile görüşme sağlayamadım ve ulaşamadım. Yapılan tüm iş ve işlemlere ilişkin belgeleri, banka ödemelerine ilişkin ekran görüntülerini kendi rızam ile soruşturma dosyasına eklenmek üzere sunuyorum."

SAVCILIK BEŞ KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Krakovetskyi'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılğının talimatı üzerine K.A, B.A, N.A, H.K.H. ve M.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Öte yandan, başsavcılık, M.Ö. hakkında da gözaltı kararı çıkardı.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, hakimlik sorgusunun ardından, yurt dışına çıkış yasağı ve kolluğa imza verme zorunluluğu adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen M.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ukrayna
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