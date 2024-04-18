Askeri üniforma ile servis görüntüleri gündem olmuştu! Karar verildi

Olay, geçtiğimiz günlerde Hüseyinağa Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoran çalışanlarının askeri üniforma ile servis yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış tepki görmüştü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, askeri üniforma ile servis yaptığı belirlenen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Y.J., işletme sahibi A.K. ile işletme mesul müdürü A.G. gözaltına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Şüphelilerle ilgili 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I., A.R., ve M.Y.A. isimli yabancı uyruklular muhafaza altına alınmış ve sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin 'Turizm İşletme Belgesi' iptal edilmiştir" denildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.J. çıkarıldığı mahkeme tarafından, “Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





