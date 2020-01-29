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  4. Askerler yangın mağduru koalaları eliyle besledi!

Askerler yangın mağduru koalaları eliyle besledi!

İLGİNÇ HABERLER  | 29.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

Aylardır süren yangınlarla mücadele eden Avustralya Ordusu mensupları, yaralı hayvanların da imdadına koşuyor. Ordunun sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda askerler yangında yuvalarından olan koalaları beslerken görülüyor.

Askerler yangın mağduru koalaları eliyle besledi!

Avustralya, ülke tarihinin en büyük tahribatını yaratan yangınlarla boğuşurken, faciada yetkililerin paylaştığı bilgilere göre 33 kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca hektar alanı küle çeviren yangınlarda 1 milyarı aşkın hayvanın da can verdiği belirtiliyor.

Bu hayvanlar arasında ülkenin sembol canlılarından koalaların alevlerin içindeki çaresiz görüntüleri, dünya basınının ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Koalaları kurtarmak için görevlilerin yanı sıra binlerce gönüllü de seferber olmuştu.

O görüntüler hafızalardan silinmezken, yürekleri ısıtan yeni fotoğraflar Avustralya Ordusu tarafından paylaşıldı. Ordunun Facebook hesabından paylaşılan fotoğraflarda, askerlerin yaralı koalaları beslediği görülüyor.

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Cleland Vahşi Yaşam Parkı’nda çekilen fotoğrafların açıklamasına, “16. Alay Acil Destek Gücü, dinlenme zamanlarını Cleland’da tüylü dostlarımıza yardım elini uzatarak geçiriyor” notu düşüldü.

Askerlerin besleme saatinin yanı sıra koalalar için tırmanma alanları yapımına da destek verdiği belirtildi.

Koalalar 2018’de nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
asker koala yangın Avustralya

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