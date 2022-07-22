HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri MSB tarafından ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri MSB tarafından ne zaman açıklanacak?

22.07.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri, Ağustos ayı celbine kısa bir zaman kala askere gidecek olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirebilmek için askerlik celp yerlerinin açıklanmasını bekleyen kişiler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuruyu bekliyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri MSB tarafından ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri MSB tarafından ne zaman açıklanacak?

Ağustos askerlik celp yerleriyle ilgili açıklama büyük bir merakla beklenmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti zorunlu askerlik hizmetini gerçekleştirmek için gün sayan vatandaşlar, 2022 MSB askerlik yerleri sorgulama ekranından yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri MSB tarafından ne zaman açıklanacak?

AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ağustos ayında zorunlu askerlik hizmetini tamamlamak için askere gidecek olan vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulması beklenen askerlik yerleriyle ilgili açıklamayı bekliyor.

MSB tarafından yapılan açıklama sonrasında ağustos celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden vatandaşlara duyurulacak.

MSB'DEN AĞUSTOS CELBİ SINIFLANDIRMA DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 ağustos celbi askerlik öncesi sınıflandırma duyurusu yayımlandı. Buna göre;

Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Tarama amaçlı PCR testi yapılmayacaktır. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

7179 sayılı Askeralma Kanununun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten bulup çağırdılar, büyük şok yaşadılarİnternetten bulup çağırdılar, büyük şok yaşadılar
81 il için flaş karar! Bu tarihe dek...81 il için flaş karar! Bu tarihe dek...
Irak'taki saldırıyla ilgili skandal iddialara yanıt!Irak'taki saldırıyla ilgili skandal iddialara yanıt!
Anahtar Kelimeler:
askerlik yerleri askerlik yerleri açıklandı mı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022 bedelli askerlik yerleri msb msb askerlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

''Cristiano Ronaldo, Konyaspor'da!'' Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

''Cristiano Ronaldo, Konyaspor'da!'' Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

Türkiye açıklaması tartışmalara neden oldu! Soruları yanıtlayamadı

Türkiye açıklaması tartışmalara neden oldu! Soruları yanıtlayamadı

ABD duyurdu: O yatta bulduk! Paha biçilemiyor, dünyadaki son örneklerden

ABD duyurdu: O yatta bulduk! Paha biçilemiyor, dünyadaki son örneklerden

İlginizi Çekebilir

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.