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  4. Aşkı için prensesliğinden vazgeçmişti! Mako Japonya’dan ayrıldı

Aşkı için prensesliğinden vazgeçmişti! Mako Japonya’dan ayrıldı

14.11.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya imparatorluk geleneklerinin gereği olarak, sıradan biriyle evlenebilmek için imparatorluk unvanlarından vazgeçen eski Japonya Prensesi Mako, eşiyle birlikte yaşayacağı ABD'ye gitmek üzere Japonya'dan ayrıldı.

Aşkı için prensesliğinden vazgeçmişti! Mako Japonya’dan ayrıldı

Japonya imparatorluk geleneklerinin gereği olarak sıradan bir vatandaşla evlenerek unvanlarından feragat eden eski Japonya Prensesi Mako ülkesini terk etti. Üniversiteden sınıf arkadaşı olan eşi Kei Komuro ile birlikte sabah saatlerinde Tokyo yakınlarındaki Haneda Uluslararası Havaalanına gelen Mako, basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçuş işlemlerini tamamlayan çift, saat 10.40’ta Japonya’dan ayrıldı.

NEW YORK'TA YAŞAYACAKLAR

An itibariyle bir hukuk bürosunda çalışan Komuro’nun Şubat ayında yapılacak New York Barosu Avukatlık Sınavına hazırlanacağı öğrenilirken, çiftin bu süre zarfında New York'ta bir apartman dairesinde yaşayacağı belirtildi.

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Komuro'nun adı, sonuçları geçen ay açıklanan önceki baro sınavının kazananlar listesinde yer almamıştı. Üniversiteden sınıf arkadaşı Kei Komuro ile nişanlanmasıyla gündeme gelen Prenses Mako’nun 2018 Mart ayında yapılması beklenen resmi nişan töreni ve ardından gerçekleşmesi beklenen evliliği ertelenmiş, gerekçe olarak ise Komuro’nun annesinin oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin dolarlık borcu geri ödemeyi reddetmesi gösterilmişti. Komuro'nun annesinin parayı bir "hediye" olarak gördüğünü söylediği gündeme gelirken, damat adayının ise üniversite borçlarına dayanan finansal kriz yüzünden evlilik süreci için gereken parayı bulamadığı kamuoyuna yansımıştı. Ayrıca söz konusu iddiaların imparatorluk ailesinde rahatsızlığa neden olduğu da ifade edilmişti.

BORÇ KRİZİ YENİDEN KAMUOYUNUN GÜNDEMİNE TAŞINMIŞTI

Çiftin geçtiğimiz ay yaklaşık 3 yıl gecikmeli olarak Tokyo'da dünya evine girmesinin ardından borç krizi yeniden kamuoyunun gündemine taşınmış, son olarak Komuro'nun annesinin eski nişanlısı ile anlaşmaya vararak borç krizini noktaladığı açıklanmıştı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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