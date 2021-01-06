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Asma dalında FETÖ’cü avı

06.01.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Sincan ilçesinde firari 2 eski emniyet müdürünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evinde yakalandığı operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı.Alınan bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinden eski 1.

Ankara’nın Sincan ilçesinde firari 2 eski emniyet müdürünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evinde yakalandığı operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Alınan bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinden eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ali D. ile eski Merkez Emniyet Müdürü İbrahim E., Ankara’nın Sincan ilçesinde kaldıkları örgüt evinde yakalandı. İbrahim E. polis ekiplerinin geldiğini fark edince 4. katta bulunan evin balkonundan asma ağacına tutunarak 3. kattaki dairenin balkonuna atladı. Burada yaşayan komşusuna asma ağacını budadığını ve ağaçtan düştüğünü söyleyen İbrahim E., komşusunun şüphelenmesi üzerine 3. kattaki daireden kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
3. katta yaşayan vatandaş, “Biz odada oturuyorduk. Yan taraftan bir kişinin indiğini gördük asmadan. Eşim bağırdı ‘eve giren var’ diye. Mutfağa şahsı oturturdum. ’Üst komşunuzum ben, asmayı budarken düştüm’ dedi. Biraz telaşlıydı. Bizim de kahvaltı masamız hazırlanmıştı mutfakta. Kahvaltı yapacaktık, hanım bıçak koymuştu. Ben bıçağa sahip çıktım, adamdan huylandım biraz. Adam tedirgindi. Yukarıdan sesler geldiğini tespit ettim. Bu sesler neyin nesi dedim. Adam biraz bocaladı. Bir bakalım dedik, dışarı çıktık adam koştu. Koşunca ben bağırdım. Meğerse yukarıdakiler emniyet güçleriymiş. Sonrasında emniyet ekipleri yakaladı. Evde iki kişi kalıyorlarmış” dedi.
Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan örgüt üyelerinin kaldığı evin FETÖ’den tutuklanan eski bir albaya ait olduğu öğrenildi. Evi kiralayan şahsın komşulara evde bir baba ile çocuğunun kaldığını, babanın kalp rahatsızlığı sebebiyle evden çıkamadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan 2 zanlının yakalanmamak, fark edilmemek amacıyla sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri tespit edildi.

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