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Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu belirtileri nelerdir?

Cem Ölmez Cem Ölmez
14.01.2024 19:47 | Son Güncelleme:
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Asperger sendromu, özel bir öğrenme ve gelişim bozukluğu olan otizm spektrum bozukluklarından biridir. Bu sendrom genel olarak sosyal etkileşim ve iletişim becerilerindeki zorluklar ile, sınırlı ilgi alanları ile ve tekrarlayıcı davranışlar ile karakterizedir. Ancak bu zorluklara rağmen bireyler genel olarak belirli alanlarda üstün yeteneklere sahip olabilirler. Peki, asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Asperger sendromunun otizm ile farkı nedir?

Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu belirtileri nelerdir?

Asperger sendromu taşıyan bireyler genellikle derinlemesine ilgi alanlarına sahiptirler ve bu konularda detaylı bilgi biriktirebilirler. Ayrıca dil becerileri genellikle normal ya da normalin üzerinde gelişmiştir. Ancak sosyal etkileşimde ve iletişimdeki belirli zorluklar, günlük yaşamda anlam karmaşalarına ve sosyal ilişkilerde sıkıntılara neden olabilir. Bu sendrom ile yaşayan bireyler göz teması kurmakta zorluk çekebilir, duygusal ifadeleri anlamakta güçlük yaşayabilir ve sözsüz iletişimde eksiklikler gösterebilir.

Asperger sendromu nedir?

Asperger sendromu, otizm spektrum bozuklukları (OSB) içinde yer alan bir durumdur. Bu sendrom genellikle sosyal etkileşim ve iletişim becerilerindeki zorluklarla, sınırlı ilgi alanları ile ve tekrarlayıcı davranışlar ile karakterizedir. Asperger sendromu, otizmin daha hafif bir formu olarak kabul edilir. Asperger sendromu ve otizm farklıdır ancak bazı noktalarda benzerlik gösterir.

Asperger sendromu taşıyan bireyler genellikle normal veya üst düzeyde dil becerilerine sahiptirler. Ancak sosyal etkileşimde ve iletişimde zorluklar yaşayabilirler. Göz teması kurmakta, beden dili ve jestleri doğru anlamakta zorlanabilirler. Duygusal ifadeleri anlamak ve doğru bir şekilde ifade etmekte güçlük yaşayabilirler. Bu durum sosyal ilişkilerde anlam karmaşalarına ve çeşitli sosyal durumlarla başa çıkma zorluklarına neden olabilir.

Asperger sendromu belirtileri nelerdir?

Asperger sendromu, sosyal iletişim ve etkileşimde zorluklara neden olan bir nörogelişimsel bozukluktur. Bazı konularda asperger sendromu, otizm ile benzerlik gösterirken, “asperger sendromu nasıl anlaşılır?” konusunda ise belirtileri bilmek önemlidir. Asperger sendromu belirtileri şu şekildedir:

  • Göz teması kurmak, başkalarının duygularını anlamak, arkadaşlık kurmak ve sürdürmek gibi sosyal etkileşimlerde zorluklar yaşayabilirler.
  • Konuşmayı başlatmak ve sürdürmek, başkalarının konuşmasına dikkat etmek ve uygun yanıtlar vermek gibi konularda zorluklar yaşayabilirler.
  • Kendi duygularını ifade etmekte ve başkalarının duygularını anlamakta zorluklar yaşayabilirler.
  • Tek bir konuya ya da ilgi alanına aşırı derecede odaklanabilirler. Bu konular tarih, bilim, sanat veya teknoloji gibi konular olabilir.
  • Aşırı duyarlı ya da duyarsız olabilirler. Örneğin gürültüye, ışığa ya da dokunmaya karşı aşırı duyarlı olabilirler.
  • Koordinasyon, denge ve ince motor becerileri gibi konularda zorluklar yaşayabilirler.

Asperger sendromu ve otizm farkı nedir?

Asperger sendromu ve otizm, sosyal iletişim ve etkileşimde zorluklara neden olan iki nörogelişimsel bozukluktur. Asperger sendromlu kişilerde dil gelişimi normal veya normalin üzerindedir. Otizmli kişilerde ise dil gelişiminde gecikmeler görülebilir. Asperger sendromlu kişilerde, otizmli kişilere göre daha az tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları görülür.

2 sendromun da benzer özellikleri bulunur. Örneğin, asperger sendromu da otizm de genellikle 3 yaşına kadar teşhis edilebilir. Asperger sendromlu kişiler ve otizmli kişiler, yaşam boyu devam eden bozukluklarla birlikte yaşarlar. Ancak uygun tedaviyle kişilerin sosyal iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmeleri ve bağımsız bir yaşam sürmeleri mümkün olabilir.

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asperger
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