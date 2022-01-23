Aston Martin, daha fazla bekletmedi! İşte "dünyanın en güçlü lüks SUV'si"nin görüntüsü

Aston Martin, görünüşe bakılırsa "Dünyanın en güçlü lüks SUV"si etiketiyle DBX'in daha performanslı bir versiyonunu sunmak üzere. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan sosyal medya paylaşımı bu noktada önemli bir ipucuydu. Gönderide "Dünyanın en güçlü lüks SUV"si etiketi ifadesi yer almış ve 1 Şubat 2022 tarihi verilmişti. Aston Martin, bu paylaşımdan sonra meraklılarını daha fazla bekletmeyerek yeni bir paylaşım daha yaptı.

İŞTE ASTON MARTIN'İN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜ

Aston Martin'in Facebook'taki yeni paylaşımı, yeşil otomobilin yan siluetini yansıtıyor. Paylaşımdaki görüntü, yaklaşmakta olan otomobilin tasarım açısından bazı değişikliklere uğramış olabileceğini gösteriyor. Buna göre SUV otomobilin büyük bir difüzöre sahip olacağı görülüyor.

"DBX S" OLARAK İSİMLENDİRİLEBİLİR

Gölgeli bir halini gördüğümüz otomobilin DBX'in performans odaklı versiyonu olacağı konuşuluyor. Hatta versiyonun DBX S olarak adlandırılabileceği öne sürülüyor.

Otomobil üreticisi, tüm bu konuşulanların doğru olup olmadığı konusunu 1 Şubat 2022'de açıklığa kavuşturacak gibi görünüyor.

