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Aston Martin, daha fazla bekletmedi! İşte "dünyanın en güçlü lüks SUV'si"nin görüntüsü

23.01.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin, "dünyanın en güçlü lüks SUV'si" ifadesine yer vererek geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya gönderisi paylaşmıştı. Aston Martin yeni bir gönderi daha paylaşarak, meraklılarını daha fazla bekletmedi ve 1 Şubat 2022'de tanıtılacak otomobilin siluetini gösterdi. Otomobilin Aston Martin DBX'in performans odaklı versiyonu olması bekleniyor. İşte Aston Martin'in yeni sosyal medya paylaşımı...

Aston Martin, daha fazla bekletmedi! İşte "dünyanın en güçlü lüks SUV'si"nin görüntüsü

Aston Martin, görünüşe bakılırsa "Dünyanın en güçlü lüks SUV"si etiketiyle DBX'in daha performanslı bir versiyonunu sunmak üzere. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan sosyal medya paylaşımı bu noktada önemli bir ipucuydu. Gönderide "Dünyanın en güçlü lüks SUV"si etiketi ifadesi yer almış ve 1 Şubat 2022 tarihi verilmişti. Aston Martin, bu paylaşımdan sonra meraklılarını daha fazla bekletmeyerek yeni bir paylaşım daha yaptı.

İŞTE ASTON MARTIN'İN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜ

Aston Martin'in Facebook'taki yeni paylaşımı, yeşil otomobilin yan siluetini yansıtıyor. Paylaşımdaki görüntü, yaklaşmakta olan otomobilin tasarım açısından bazı değişikliklere uğramış olabileceğini gösteriyor. Buna göre SUV otomobilin büyük bir difüzöre sahip olacağı görülüyor.

Aston Martin'den dikkat çeken duyuru! Sosyal medyadan paylaştı: Aston Martin'den dikkat çeken duyuru! Sosyal medyadan paylaştı: "Dünyanın en güçlü lüks SUV'si"

"DBX S" OLARAK İSİMLENDİRİLEBİLİR

Gölgeli bir halini gördüğümüz otomobilin DBX'in performans odaklı versiyonu olacağı konuşuluyor. Hatta versiyonun DBX S olarak adlandırılabileceği öne sürülüyor.

Otomobil üreticisi, tüm bu konuşulanların doğru olup olmadığı konusunu 1 Şubat 2022'de açıklığa kavuşturacak gibi görünüyor.

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